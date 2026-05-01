Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, habló sobre orden de arresto en su contra

La intervención de la Nueva EPS ha tomado un giro inusual con la reciente orden de arresto por cinco días contra su interventor, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. En medio de una creciente presión administrativa y judicial, el funcionario se pronunció en Noticias Caracol En Vivo sobre el desacato al fallo de una tutela que hoy lo tiene en el ojo del huracán.



Jorge Iván Ospina se pronuncia sobre orden de arresto en su contra

El origen de esta medida judicial se remonta a un caso crítico de salud ocurrido en diciembre de 2025. Una paciente, identificada como la señora Ruth, requería con urgencia una terapia endovascular cerebral tras la identificación de un aneurisma. Sin embargo, debido a que su modelo de medicina prepagada no cubría la intervención inmediata, se vio obligada a costear el procedimiento con sus propios ahorros. Según relató Ospina, "62.500.000 pesos fueron aforados por la paciente y posteriormente se le hace el recobro a la Nueva EPS porque ella pertenecía y era una de nuestros afiliados".



"Creo que es merecida la tutela institucionalmente hablando": Jorge Iván Ospina

Para el interventor, la situación representa una contradicción entre la responsabilidad corporativa y la gestión individual. Al ser consultado sobre la orden de arresto, Jorge Iván Ospina fue tajante en su apreciación: "Creo que es merecida la tutela institucionalmente hablando, pero inmerecida individualmente hablando".

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Su argumento central es que, aunque la entidad falló en los meses de enero a abril al no reembolsar el dinero, él no fue informado oportunamente para proceder con el pago. "Estoy completamente convencido de que hay que hacer ese ese pago. La señora merece ese recobro y merece igualmente que hubiese intervenido de manera inmediata como afortunadamente se hizo", añadió el funcionario.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación también ha iniciado una indagación por presuntas irregularidades respecto a si Ospina cumple con los requisitos para liderar la intervención de la EPS. Ante este segundo frente de conflicto, Ospina habló de oportunidades de mejora: "Identifico dos momentos para mejorar los servicios de la Nueva EPS. De la mano de la tutela tenemos que hacer un estudio de caso para que los hechos no vuelvan a ocurrir para que no exista sobrecarga en el sistema judicial por servicios que la Nueva EPS debe ofrecer".



Respecto a los cuestionamientos sobre su idoneidad para cumplir con este rol, Ospina defendió su trayectoria asegurando que "mi historia de vida es pública más de 25 años en el sector de la salud con experiencia importante en temas de prestación de servicios de salud o de gestión de empresas promotoras de salud".



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL