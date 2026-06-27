Llega a Colombia el británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba

Migración Colombia informó que el británico señalado del feminicidio de la modelo Natalia Villalba ya llegó al país y fue puesto a disposición de la justicia para que responda como presunto autor del crimen.

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“Oficiales mujeres de Migración Colombia y personal femenino del CTI de la Fiscalía recibieron y dejaron en manos de la justicia al ciudadano británico, presunto autor del feminicidio de Natalia Villalba, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en vuelo proveniente de Quito”, se lee en el texto de la entidad. (Lea también: Capturan a sospechoso del caso de Natalia Villalba: revelan pruebas que lo relacionarían)

El extranjero, identificado como Foster Martinson -también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith-, fue capturado en el aeropuerto de Quito, en Ecuador, cuando intentaba abordar un avión a Londres, Inglaterra.



Lo que se sabe del crimen de Natalia Villalba

La modelo fue encontrada dentro de una maleta el pasado 22 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, informó la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se cree que murió cuatro días antes de ser hallada, el 18 de junio.



De acuerdo con la investigación, el británico supuestamente había ingresado al apartamento que había alquilado Natalia Villalba días antes y la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte. El ente acusador encontró tres objetos contundentes que serían los que habría usado el sujeto para golpearla.



Presuntamente, Martinson "manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta" y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir. (Lea también: Las revelaciones de la nueva pista clave en caso Natalia Villalba, mujer hallada sin vida en Bogotá)

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Al parecer, el hombre fue condenado en su país en 2023 a dos años y dos meses de prisión, luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas después de la ruptura de la relación.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó en X que la captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, autoridades ecuatorianas, Interpol y la Policía de Dorset (Reino Unido). "La cooperación entre agencias de seguridad y justicia (…) es clave en la lucha contra el crimen. En Bogotá, el que la hace la paga", expresó el mandatario local.

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En Colombia, el señalado asesino deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el país registró 886 asesinatos de mujeres a manos de hombres por misoginia o machismo en 2024, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres en Colombia.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE