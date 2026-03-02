Una segunda oportunidad en el amor: pareja de 92 y 82 años se casó en hogar de adultos mayores

En un lugar pensado para el descanso y la compañía en la etapa final de la vida, floreció una historia de amor inesperada. Dave Wichman, de 92 años, y Jackie Wichman, de 82, se conocieron en Westbury Senior Living y, apenas semanas después, decidieron unir sus vidas en matrimonio en ese mismo hogar para adultos mayores.



La boda se celebró el 27 de febrero en Columbia, Estados Unidos, con la presencia de familiares, amigos y otros residentes que fueron testigos de un emotivo “sí, quiero”. El comedor de la comunidad se transformó para la ocasión en un escenario nupcial decorado con globos rosas, dorados y blancos, además de mariposas y flores en tonos rosados. Allí, bajo un arco, la pareja se besó por primera vez como marido y mujer, mientras los asistentes celebraban el momento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ambos son viudos y según reportó KOMU 8, no estaban buscando el amor cuando se conocieron. Sin embargo, comenzaron a coincidir en actividades y eventos organizados dentro de la residencia, donde conectaron rápidamente y se convirtió en un vínculo profundo en cuestión de semanas.

El 5 de febrero, Dave tomó una decisión que cambiaría sus vidas, pues se arrodilló en el apartamento de Jackie dentro de Westbury y le propuso matrimonio. La respuesta fue inmediata “¡Sí, sí, sí, sí, sí!”, exclamó ella. Tres semanas más tarde, intercambiaban votos ante sus seres queridos.



“Creo que ninguno de los dos esperaba encontrarnos, pero lo hicimos, y cuando lo vimos, lo aprovechamos”, dijo Dave a la estación local. Luego agregó: “Ambos pasamos por un duelo y lo superamos, y tuvimos la suerte de encontrarnos”, agregó.



Publicidad

La ceremonia no solo simbolizó una nueva etapa para la pareja, sino también un gesto de cariño hacia el lugar que los unió. “No solo se van a casar, sino que querían que su hogar fuera parte de ello”, explicó Shynese Alexander, directora de servicios para residentes de Westbury.

La organización del evento tomó alrededor de dos semanas y requirió el trabajo conjunto del equipo de la residencia, que se encargó del catering, la decoración y la elaboración de invitaciones y folletos. “Realmente es un agradecimiento para ellos por permitirnos hacer esto por ellos, porque podrían haberse casado en cualquier lugar, pero querían mostrar su casa”, añadió Alexander.

Publicidad

Para el gran día, Jackie eligió un elegante vestido con capa floral y un collar de perlas, mientras que caminó al altar acompañada de su caminadora adornada con el ramo de flores. Dave, por su parte, lució un blazer azul marino con pantalones color claro , una corbata amarilla y un ramillete de rosas rosas. Además sus familiares viajaron desde Columbia y St. Louis para acompañarlos. Liz Moran, hija del novio, expresó lo significativo que fue el momento para ella. “Sé que se cuidarán bien el uno al otro. Ambos son personas muy orientadas hacia los demás”, afirmó.

Después de la ceremonia, los recién casados cortaron “el pastel de bodas de vainilla más dulce”, según se compartió en redes sociales. Dave y Jackie comparten la pasión por el estudio bíblico y disfrutan asistir juntos a la iglesia, además de participar en múltiples actividades dentro de la residencia. Ahora planean mudarse a un apartamento más grande en Westbury este mes. Según dijeron, están “emocionados de comenzar su nueva vida juntos”.

Su historia es un recordatorio de que el amor no entiende de edades ni de etapas. En medio de la experiencia, del duelo superado y de los años vividos, encontraron compañía y esperanza. En palabras de Dave, tuvieron la suerte de encontrarse. Y decidieron no dejar pasar esa oportunidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co