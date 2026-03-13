Presidente Petro se pronunció tras captura de Sebastián Marset en Bolivia: "Pagaba por asesinar"

Sebastián Marset, señalado de narcotráfico y lavado de activos en varios países de América Latina, fue capturado recientemente en Bolivia. El sujeto, quien fue detenido en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo internacional, era buscado por la DEA debido a los delitos de los que se le señalaba.

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El hombre es señalado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia; además, Estados Unidos lo acusaba de lavado de activos en el país norteamericano. Su reciente captura, tras un complejo operativo, representa un nuevo y contundente golpe contra las estructuras criminales que operan en toda la región.



¿Quién es Sebastián Marset?

Marset era uno de los personajes más buscados del crimen organizado en Suramérica, señalado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que lo convirtió en el tercero más buscado de la DEA. Permaneció prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, episodio que marcó el inicio de una búsqueda internacional que lo convirtió en uno de los más perseguidos de la región.

El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con la identidad falsa del brasileño Luis Paulo Amorim Santos y logró regularizar su estadía en el país, lo que puso en entredicho la labor de varias instituciones bolivianas por la facilidad con la que obtuvo dicha documentación. Asimismo, en Bolivia figuraba como jugador y dueño del equipo Leones del Torno, de la segunda división del país. La Fiscalía de Bolivia señaló a Marset como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.



Por estos hechos, fue requerido por las autoridades de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Estados Unidos, además de organismos internacionales como Interpol, Europol y la agencia antidrogas estadounidense (DEA, en inglés). Las autoridades bolivianas imputaron a Marset en julio de 2023 por legitimación de ganancias ilícitas. Durante las pesquisas, la Policía boliviana realizó diversos operativos en Santa Cruz, donde allanó varias propiedades vinculadas a su organización y encontró armamento, vehículos y otros bienes presuntamente utilizados para actividades ilícitas.



La entrevista que dio desde el extranjero

Cuatro meses después de su fuga, Marset accedió a una entrevista con un medio del exterior, mientras estaba en la clandestinidad, para señalar que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados con su salida de Bolivia. Relató que su fuga fue tras el aviso sobre el operativo de allanamiento para su detención en la ciudad de Santa Cruz y calificó de “corrupto” al ahora exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.



También, difundió un par de videos grabados por él, en los que se burlaba de las autoridades y de los operativos que realizaban con el objetivo de encontrarlo. Uno de los hallazgos más importantes ocurrió en septiembre de 2024, cuando las fuerzas de seguridad localizaron un hangar en esa región donde había nueve avionetas, cuatro vehículos y otros objetos relacionados con la presunta estructura criminal de Marset.



Aliados y relacionamiento con otros grupos ilegales

Según informó en su momento el viceministerio de Régimen Interior de Bolivia, el lugar estaba vinculado con Erland G. L., señalado como presunto cómplice y “mano derecha” del narcotraficante uruguayo. En ese hangar también se encontraron camisetas del club de fútbol presidido por Marset. En paralelo, las investigaciones internacionales contra el narcotraficante uruguayo se han extendido a su entorno familiar. Su esposa, Gianina García Troche, que fue detenida en España y luego trasladada a Paraguay donde guarda detención preventiva.

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El caso Marset también ha despertado preocupación en organismos de seguridad regionales por la posibilidad de alianzas con grandes organizaciones criminales. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, advirtió recientemente sobre un posible vínculo entre el uruguayo y la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

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Durante los años en que logró evadir a la justicia, Marset se convirtió en una figura de alto perfil dentro del mundo del narcotráfico regional, con un historial que incluye su presencia en varios países y una red criminal señalada por mover grandes cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales. Su captura en Bolivia abre ahora un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado en Suramérica.



"Pagaba por asesinar al presidente de Colombia": presidente Gustavo Petro sobre Marset

Tras conocerse sobre esta captura, el prsidente Gustavo Petro dijo que este señalado delincuente no había sido capturado en Colombia, pese a su orden.i. El mandatario, mediante una publicación de X, dijo que Marset "pagaba por asesinar al presidente de Colombia", y que, incluso, supuestamente "puso a su servicio la fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia".

"En Colombia no lo capturaron, a pesar de mi orden, dije que era él, Sebastián Marset, quien pagaba por asesinar al presidente de Colombia por su lucha contra los narcos, pero si lo hicieron los bolivianos. Sebastián Marset es un capo di capis 'narcotraficante uruguayo, es el que probablemente asesinó al fiscal Pecci en Cartagena, es él el que incide en la Fiscalía General de Colombia con sus socios colombianos, el que se articula en la gran junta del narcotráfico que residía en Dubai'. Pasó por la cárcel de EE. UU. y salió ileso como todos, afirmando que jamás entraría cocaína a EE. UU. pero ahora lo hacen en todo el mundo, excepto en EE.UU. Marset puso a su servicio la Fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la Fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba. Quise una Fiscalía independiente de la política, una Fiscalía justa, pero me equivoqué y, ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos,sigue el cartel de la toga como nunca", dijo el presidente Petro.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO