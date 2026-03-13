¿Quién es Javier Arias Stunt, el influencer capturado en su finca de Antioquia?

Las autoridades en Antioquia realizaron un operativo en Necoclí para capturar en flagrancia al influencer colombiano Javier Arias Stunt el pasado 12 de marzo, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En la diligencia de allanamiento y registro de su finca ubicada en zona rural, se encontró un amplio arsenal de armas y millonarias sumas de dinero en efectivo.

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La noticia de la captura de Arias ha sido recibida con sorpresa por varios de sus seguidores en redes sociales, quienes han comentado sus más recientes publicaciones con diversas reacciones.



¿Quién es Javier Arias Stunt?

Javier Arias Stunt es un influencer que tiene más de 1,4 millones de seguidores en Instagram y 66.000 en su cuenta de TikTok. Es reconocido por publicar contenido de su estilo de vida lujoso y por hacer rifas con jugosos premios para los seguidores que siguieran los pasos que indicara, según el sorteo.

Precisamente Arias Stunt rifaba apartamentos completamente amoblados, vehículos como camionetas y motocicletas de alta gama, entre los que se encontraban modelos como:



Una Mercedes Benz GLE450 híbrida (usada)

Camionetas Mazda CX30

Motos Honda

Una Ford Raptor (usada por él)

Motocicletas BMW de alto cilindraje

Celulares último modelo, como el iPhone 17

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Los inicios de Arias en redes sociales

Sin embargo, Arias se hizo conocido en el nicho de las redes sociales por hacer precisamente “stunts” o acrobacias en motocicletas en vías del departamento de Antioquia. Sus primeras publicaciones datan desde 2015, en las que se pueden observar videos y fotografías de Arias compartiendo su afición a las motos con los internautas.



Más adelante, Javier Stunt empezó no solo a mostrar acrobacias, sino también su estilo de vida extravagante. Varios videos dan cuenta de sus jornadas de pesca en el mar, a bordo de una lancha bautizada “Intocable AA”, la adquisición de lujosos vehículos como una Ford Raptor y la famosa Cybertruck de Tesla. En varias fotografías publicadas por él mismo aparece codeándose con artistas de renombre en la escena mundial del género urbano. A su vez, Arias ha viajado a distintos lugares como Brasil, Dubai y los Alpes suizos.



Durante el reciente operativo de allanamiento y registro a su finca localizada en el corregimiento El Totumo, los uniformados encontraron:

Dos pistolas de varios calibres .

. Dos escopetas calibre 12 .

. Una carabina de precisión calibre 22 .

. 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25) .

. 208’000.000 de pesos en billetes de alta denominación.

La diligencia fue llevada a cabo por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y colaboración de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

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María Paula Rodríguez Rozo

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