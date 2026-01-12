En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: reportan cierre por manifestaciones
EN VIVO

Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: reportan cierre por manifestaciones

Este lunes festivo 12 de enero un grupo de manifestantes bloquea la vía al Llano a la altura del municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: reportan cierre por manifestaciones
Fotografías de los manifestantes en la vía al Llano este lunes festivo 12 de enero de 2026.
Cortesía/Coviandina

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informó este lunes festivo 12 de enero que se reporta un cierre total en la vía al Llano debido a una manifestación desarrollada por campesinos y habitantes del municipio de Cáqueza, en el departamento de Cundinamarca. El corredor vial espera un flujo alto de vehículos debido a la operación retorno de este lunes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Así se despidieron comerciantes de Corabastos de Yeison Jiménez: el último adiós al cotero cantante
    Imagen de referencia. El primer trabajo de Yeison Jiménez fue como cotero en Corabastos.
    Colprensa
    BOGOTÁ

    Así se despidieron comerciantes de Corabastos de Yeison Jiménez: el último adiós al cotero cantante

  2. Video del momento del accidente aéreo de Yeison Jiménez.
    Video del momento del accidente aéreo de Yeison Jiménez.
    Noticias Caracol y Afp
    COLOMBIA

    Revelan nuevo video del momento cuando explotó avioneta de Yeison Jiménez: "Se fue en picada"

De acuerdo con un comunicado, productores agropecuarios se estarían quebrando por falta de apoyo. "Les compran la cubeta a $5.000 a 6.000 pesos, sus costos de producción van de $10.000 a $11.000 y a la población los intermediarios y grandes cadenas venden por encima de $12.000 pesos. Llevan siete meses en esta situación sin solución", aseguran. Por esta razón, los campesinos y habitantes del municipio salieron a marchar por la vía al Llano este lunes festivo.

Movilidad EN VIVO vía al Llano lunes festivo 12 de enero

10:02 a. m.

Cierre total en el K25+700 debido a manifestaciones por parte de habitantes del municipio de Cáqueza, Cundinamarca. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vía al Llano

Secretaria de Movilidad

Cundinamarca

Meta

Municipio de Caqueza

Protestas

Publicidad

Publicidad

Publicidad