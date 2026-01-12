Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: reportan cierre por manifestaciones

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informó este lunes festivo 12 de enero que se reporta un cierre total en la vía al Llano debido a una manifestación desarrollada por campesinos y habitantes del municipio de Cáqueza, en el departamento de Cundinamarca. El corredor vial espera un flujo alto de vehículos debido a la operación retorno de este lunes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con un comunicado, productores agropecuarios se estarían quebrando por falta de apoyo. "Les compran la cubeta a $5.000 a 6.000 pesos, sus costos de producción van de $10.000 a $11.000 y a la población los intermediarios y grandes cadenas venden por encima de $12.000 pesos. Llevan siete meses en esta situación sin solución", aseguran. Por esta razón, los campesinos y habitantes del municipio salieron a marchar por la vía al Llano este lunes festivo.



Movilidad EN VIVO vía al Llano lunes festivo 12 de enero

10:02 a. m.

Cierre total en el K25+700 debido a manifestaciones por parte de habitantes del municipio de Cáqueza, Cundinamarca. Esté atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.



Noticia en desarrollo...

