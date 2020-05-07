Noticias Caracol Municipio de Chipaque
Vía al Llano sigue con largas filas y demoras cerca de derrumbe a pesar de levantamiento de bloqueos
Este miércoles 1 de octubre el panorama en la vía al Llano parece no cambiar a pesar de los bloqueos que se presentaban en el corredor vial fueron levantados. Habitantes de Chipaque aseguraron que falta llegar a más acuerdos.
Tras denuncia por abuso, alcalde de Chipaque pide perdón “por faltar a mi compromiso matrimonial”
Camilo Albeiro Pardo, alcalde de Chipaque, reconoció que hubo una “relación íntima”, pero afirmó que fue “consensuada y privada”. Señala que nunca incurrió en abuso sexual.
Mujer denuncia al alcalde de Chipaque por abuso y dice que funcionario intenta comprar su silencio
Todo se habría dado en una reunión de fin de año en la que el alcalde de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo, presuntamente abusó de la joven tras darle trago. Afirma que hasta la esposa del mandatario la ha llamado a tratar de persuadirla, aunque no cree en su versión.
En Chipaque, hombre de 84 años fue asesinado, al parecer, por su hijo en medio de riña con hermano
El adulto mayor que habría sido asesinado por su hijo sería el tío de la alcaldesa electa del municipio de Chipaque, Cundinamarca. El presunto homicida fue señalado por su propia familia del atroz crimen.