En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Chipaque

Municipio de Chipaque

  • Vía al Llano sigue con largas filas y demoras cerca de derrumbe a pesar de levantamiento de bloqueos
    Imagen de referencia de la vía al Llano.
    Colprensa
    COLOMBIA

    Vía al Llano sigue con largas filas y demoras cerca de derrumbe a pesar de levantamiento de bloqueos

    Este miércoles 1 de octubre el panorama en la vía al Llano parece no cambiar a pesar de los bloqueos que se presentaban en el corredor vial fueron levantados. Habitantes de Chipaque aseguraron que falta llegar a más acuerdos.

  • Alcalde de Chipaque se defiende tras denuncia por violación
    Instagram: @camilopardom
    COLOMBIA

    Tras denuncia por abuso, alcalde de Chipaque pide perdón “por faltar a mi compromiso matrimonial”

    Camilo Albeiro Pardo, alcalde de Chipaque, reconoció que hubo una “relación íntima”, pero afirmó que fue “consensuada y privada”. Señala que nunca incurrió en abuso sexual.

  • Funcionaria denuncia por abuso sexual al alcalde de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Mujer denuncia al alcalde de Chipaque por abuso y dice que funcionario intenta comprar su silencio

    Todo se habría dado en una reunión de fin de año en la que el alcalde de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo, presuntamente abusó de la joven tras darle trago. Afirma que hasta la esposa del mandatario la ha llamado a tratar de persuadirla, aunque no cree en su versión.

  • Homicidio en la plaza de El Tambo, Cauca, en medio de la multitud
    COLOMBIA

    En Chipaque, hombre de 84 años fue asesinado, al parecer, por su hijo en medio de riña con hermano

    El adulto mayor que habría sido asesinado por su hijo sería el tío de la alcaldesa electa del municipio de Chipaque, Cundinamarca. El presunto homicida fue señalado por su propia familia del atroz crimen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad