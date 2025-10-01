En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Vía al Llano sigue con largas filas y demoras cerca de derrumbe a pesar de levantamiento de bloqueos

Vía al Llano sigue con largas filas y demoras cerca de derrumbe a pesar de levantamiento de bloqueos

Este miércoles 1 de octubre el panorama en la vía al Llano parece no cambiar a pesar de los bloqueos que se presentaban en el corredor vial fueron levantados. Habitantes de Chipaque aseguraron que falta llegar a más acuerdos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de oct, 2025
Imagen de referencia de la vía al Llano.
Colprensa

