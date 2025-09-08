Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta

La mañana del 13 de septiembre de 2023, la tranquilidad de la vereda La Sombra, en La Macarena, departamento del Meta, se vio interrumpida por un crimen que estremeció a toda la comunidad. Un hombre, que había llegado al caserío junto a su compañera sentimental y su hija de tres años, fue condenado por asesinar a la menor en un alojamiento rural.

La Fiscalía logró demostrar que el día anterior al crimen, el hombre llegó al sitio con la excusa de descansar junto con su hija y luego atacó a la niña con un arma cortopunzante, causándole heridas en el cuello.

A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones.



El juez de conocimiento dictó una sentencia de 48 años de prisión por el delito de homicidio agravado en contra de este asesino.

Además, a este sujeto se le negó cualquier beneficio judicial como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.

Aunque la decisión es de primera instancia y aún pueden interponerse recursos legales, el fallo representa un mensaje contundente contra la violencia infantil.



¿Cómo denunciar el maltrato infantil y violencia intrafamiliar?

En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, incluso de forma anónima. Existen canales accesibles y gratuitos para hacerlo:



Línea 141 del ICBF : Disponible para adultos y menores, esta línea nacional gratuita ofrece atención psicológica, jurídica y social inmediata

: Disponible para adultos y menores, esta línea nacional gratuita ofrece atención psicológica, jurídica y social inmediata TeProtejo.org : Plataforma virtual para reportar casos de abuso infantil, acoso escolar y explotación sexual

: Plataforma virtual para reportar casos de abuso infantil, acoso escolar y explotación sexual Comisarías de Familia : Atienden casos de violencia física o psicológica, emiten medidas de protección y orientan jurídicamente

: Atienden casos de violencia física o psicológica, emiten medidas de protección y orientan jurídicamente Fiscalía General de la Nación y Policía de Infancia y Adolescencia : Investigan los hechos y activan rutas de protección.

: Investigan los hechos y activan rutas de protección. Línea 123 : Para emergencias inmediatas.

: Para emergencias inmediatas. CAVIF: Centros especializados en atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

No se requiere abogado ni pago alguno para presentar la denuncia. Las instituciones están obligadas a actuar, proteger al menor y sancionar al agresor. Si el responsable es un familiar, puede perder la custodia del niño o niña.

Denunciar es un acto de responsabilidad y humanidad. En Colombia, la ley protege a los menores y ofrece herramientas para que cualquier persona pueda actuar ante el maltrato. Romper el silencio puede salvar una vida.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias