Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta

Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta

Llevó a su hija a un alojamiento, donde tomó un arma cortopunzante y le causó una herida fatal. La niña alcanzó a ser atendida, pero falleció en un hospital.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:18 p. m.
Comparta en:
Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta
Le dieron una condena superior a los 40 años -
Fiscalía