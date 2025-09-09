Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Joven desapareció tras caer a río en Meta en actividad turística: intentó grabar video y resbaló

Joven desapareció tras caer a río en Meta en actividad turística: intentó grabar video y resbaló

La turista de 21 años, oriunda de Tunja, lleva casi 48 horas desaparecida en Caño Canoas, Meta, tras perder el equilibrio a las orillas de un río. Su familia denuncia demoras en el rescate y pide respuestas de la empresa que lideraba el recorrido.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:39 a. m.
Yudi Alexandra Castellanos Solano de 21 años fue arrastrada por la corriente del río Gúejar
Yudi Alexandra Castellanos Solano de 21 años fue arrastrada por la corriente del río Gúejar
GOBERNACIÓN DEL META / REDES SOCIALES