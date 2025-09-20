En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ejército denuncia que comunidad en La Plata, Huila, secuestró a 64 militares

Ejército denuncia que comunidad en La Plata, Huila, secuestró a 64 militares

“Impedirle la movilidad a un funcionario público y obligarlo a actuar en contra de su voluntad es un secuestro”, dijo el coronel Henry Herrera Arenas. En Meta, ciudadanos evitaron la captura de un cabecilla de las disidencias de alias Calarcá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
