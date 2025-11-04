En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
ACCIDENTE METRO DE BOGOTÁ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Soldados que habían sido liberados en La Macarena, Meta, volvieron a ser secuestrados

Soldados que habían sido liberados en La Macarena, Meta, volvieron a ser secuestrados

No habían pasado ni cuatro horas desde que habían sido entregados a un sacerdote cuando los militares volvieron a ser retenidos. Comunidad exige que liberen a la mujer capturada durante un operativo en la vereda Getsemaní.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Soldados que habían sido liberados en La Macarena, Meta, volvieron a ser secuestrados
Foto suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad