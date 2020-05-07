Noticias Caracol Municipio de Mallama
Avalancha por lluvias en Nariño sepultó varias viviendas y dejó siete personas muertas; esto se sabe
La tragedia aconteció durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en Mallama. Habitantes de la zona lograron piden el apoyo de las autoridades.
Marcos López Enríquez, líder indígena asesinado, no tenía amenazas en su contra
Hombres armados abordaron a Marcos López Enríquez y acabaron con su vida. Las autoridades ofrecen millonaria recompensa por información que permita la captura de los responsables.
Caen extorsionistas que tenían azotados a comerciantes en Mallama y Ricaurte, Nariño
Los señalados criminales atentaban contra empleados y negocios de sus víctimas para presionarlos a pagar altas sumas de dinero.
Una militar se negó a recibir millonario soborno de delincuentes: todo quedó grabado en video
La oficial rechazó el ofrecimiento ilegal que le hicieron señalados integrantes del ELN para no ser capturados.
Masacre en Mallama, Nariño: dejó 4 muertos, tres de ellos son integrantes de una misma familia
Las víctimas son una madre cabeza de hogar, sus dos hijos y la novia de uno de ellos. Las autoridades investigan el siniestro.
Falleció uno de los heridos por tragedia en Mallama: ya son 17 víctimas mortales
Cuerpos de socorro siguen en la búsqueda de un cuerpo que falta por rescatar. Amigos y familiares aún no pueden creer lo sucedido.
Un trámite la salvó de tragedia en Mallama: “Pensaba salir el martes y lo hice antes”
Le pidió a otra persona que la acompañara, pero esta le dijo que no tenía plata. Por lo tanto, se fue sola y vino luego el deslizamiento que deja ya 12 muertos.
Tragedia en Mallama: aumenta a 12 el número de muertos tras deslizamiento de tierra
Debido a las fuertes lluvias, las labores de búsqueda de cuerpos se suspendieron. Se espera reiniciarlas este miércoles a las seis de la mañana.
Alud en Mallama, Nariño, deja ya 6 muertos y 11 heridos
Los organismos de socorro, acompañados por caninos, continúan buscando cuerpos en la zona de la tragedia.
Luto en Mallama, Nariño, por asesinato de una líder indígena
La víctima, identificada como Alba Alexandra Pizanda Cuestas, sufrió un ataque de un grupo armado cuando se movilizaba en un vehículo.