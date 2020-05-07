En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Mallama

Municipio de Mallama

  • Avalancha en Nariño
    Por el momento se reporta un saldo de siete personas fallecidas. -
    Fotos: suministradas a Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Avalancha por lluvias en Nariño sepultó varias viviendas y dejó siete personas muertas; esto se sabe

    La tragedia aconteció durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en Mallama. Habitantes de la zona lograron piden el apoyo de las autoridades.

  • Marcos López Enríquez, líder indígena asesinado, no tenía amenazas en su contra
    Tomada de redes sociales
    COLOMBIA

    Marcos López Enríquez, líder indígena asesinado, no tenía amenazas en su contra

    Hombres armados abordaron a Marcos López Enríquez y acabaron con su vida. Las autoridades ofrecen millonaria recompensa por información que permita la captura de los responsables.

  • Caen seis extorsionistas que tenían azotados a comerciantes en Mallama y Ricaurte, Nariño
    COLOMBIA

    Caen extorsionistas que tenían azotados a comerciantes en Mallama y Ricaurte, Nariño

    Los señalados criminales atentaban contra empleados y negocios de sus víctimas para presionarlos a pagar altas sumas de dinero.

  • Una militar se negó a recibir millonario soborno de delincuentes: todo quedó grabado en video
    COLOMBIA

    Una militar se negó a recibir millonario soborno de delincuentes: todo quedó grabado en video

    La oficial rechazó el ofrecimiento ilegal que le hicieron señalados integrantes del ELN para no ser capturados.

  • Masacre en Mallama, Nariño
    Masacre en Mallama, Nariño
    COLOMBIA

    Masacre en Mallama, Nariño: dejó 4 muertos, tres de ellos son integrantes de una misma familia

    Las víctimas son una madre cabeza de hogar, sus dos hijos y la novia de uno de ellos. Las autoridades investigan el siniestro.

  • Tragedia en Mallama: murió uno de los heridos y ya son 17 víctimas fatales
    COLOMBIA

    Falleció uno de los heridos por tragedia en Mallama: ya son 17 víctimas mortales

    Cuerpos de socorro siguen en la búsqueda de un cuerpo que falta por rescatar. Amigos y familiares aún no pueden creer lo sucedido.

  • Tragedia en Mallama: mujer contó cómo una diligencia le salvó la vida
    COLOMBIA

    Un trámite la salvó de tragedia en Mallama: “Pensaba salir el martes y lo hice antes”

    Le pidió a otra persona que la acompañara, pero esta le dijo que no tenía plata. Por lo tanto, se fue sola y vino luego el deslizamiento que deja ya 12 muertos.

  • Aumenta a 12 el número de muertos tras deslizamiento de tierra en Mallama, Nariño
    COLOMBIA

    Tragedia en Mallama: aumenta a 12 el número de muertos tras deslizamiento de tierra

    Debido a las fuertes lluvias, las labores de búsqueda de cuerpos se suspendieron. Se espera reiniciarlas este miércoles a las seis de la mañana.

  • Alud en Mallama deja ya 6 muertos y 11 heridos
    COLOMBIA

    Alud en Mallama, Nariño, deja ya 6 muertos y 11 heridos

    Los organismos de socorro, acompañados por caninos, continúan buscando cuerpos en la zona de la tragedia.

  • crimen indigena en nariño.jpg
    COLOMBIA

    Luto en Mallama, Nariño, por asesinato de una líder indígena

    La víctima, identificada como Alba Alexandra Pizanda Cuestas, sufrió un ataque de un grupo armado cuando se movilizaba en un vehículo.