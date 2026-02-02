Movilidad en Bogotá EN VIVO 2 de febrero: protesta de taxistas genera bloqueos en avenida El Dorado

La movilidad en el occidente de Bogotá se vio alterada durante la mañana de este lunes 2 de febrero debido a una protesta protagonizada por un grupo de taxistas, quienes bloquearon parcialmente la avenida El Dorado, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. La manifestación se concentró principalmente en el sector de la carrera 105, en inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado, afectando el tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el bloqueo comenzó hacia las 9:30 de la mañana, cuando los manifestantes ocuparon el carril lento de la vía, lo que obligó a realizar desvíos y generó congestión vehicular en la zona. Agentes de tránsito, junto con el Grupo Guía, hicieron presencia en el lugar para regular el tráfico y orientar a los conductores hacia rutas alternas como la avenida La Esperanza, la carrera 103 y otros corredores cercanos.



Manifestaciones de taxistas generan bloqueos en la Calle 26

11:41 a. m.

Se registra una nueva afectación vial sobre la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 116, en sentido occidente–oriente. Manifestantes realizan bloqueos intermitentes en el corredor. En el punto hacen presencia Agentes Civiles y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad para regular el tráfico y orientar a los conductores.



11:05 a. m.

Autoridades reportan que continúa la afectación a la operación de rutas TransMiZonal. Un grupo de manifestantes avanza por el carril lento de la calle 26 en sentido hacia el occidente, lo que genera demoras y ajustes en los recorridos.



10:39 a. m.

TransMilenio informa que, por manifestaciones ajenas a la operación en la calle 26 con carrera 105, se presentan afectaciones en varias rutas del componente zonal. Las rutas impactadas son: 927, GK502, BK905, KB309, 12, P500, 577, KC323, KC321, KC315, CG147 y KH317. El sistema señala que los recorridos se normalizarán una vez las condiciones lo permitan.



10:23 a. m.

La Secretaría de Movilidad confirma que los manifestantes se retiran temporalmente de la vía y se habilita el paso vehicular en la avenida El Dorado con carrera 105, en ambos sentidos. Sin embargo, las autoridades mantienen presencia en la zona ante posibles nuevas concentraciones.



09:48 a. m.

Se presenta bloqueo en la calle 26 con carrera 105, inicialmente en sentido occidente–oriente. Posteriormente, la afectación se extiende también al sentido oriente–occidente. Agentes de tránsito implementan desvíos y recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como la avenida La Esperanza y la carrera 103.



09:37 a. m.

Un grupo de taxistas bloquea la calle 26 en protesta, generando congestión en uno de los principales corredores de acceso al aeropuerto. La situación impacta tanto a vehículos particulares como al transporte público.

