Lo que dijo Petro previo a encuentro con Trump y la agenda en Washington

En lo que se perfila como uno de los encuentros diplomáticos más determinantes para la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en Washington para su reunión oficial con su homólogo Donald Trump. El encuentro, programado para este martes a las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca, tiene como objetivo principal superar la que ha sido calificada como la peor crisis diplomática y económica entre ambas naciones en la historia reciente.

La delegación colombiana ha definido esta visita bajo las premisas de un "diálogo sincero y respeto mutuo". Según fuentes diplomáticas, se busca establecer mecanismos que permitan normalizar las relaciones tras el impase ocurrido el 21 de enero del año pasado, cuando Petro prohibió el aterrizaje de un avión con colombianos deportados desde Estados Unidos.



Previo a la cita presidencial, la canciller Rosa Villavicencio sostendrá este lunes una reunión al mediodía con delegados de la administración Trump para ultimar los mecanismos de diálogo y los detalles logísticos del encuentro en el Despacho Oval.



De otro lado, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, añadió que el Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas y será justamente uno de los temas que le explicarán a Trump. "La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hacer en Colombia", señaló el una entrevista con EFE.



Los puntos clave y la comitiva

El presidente Petro manifestó su intención de proponer un "pacto por la vida" que trascienda las fronteras colombianas y se extienda a todas las Américas. En sus declaraciones iniciales, al llegar a Washington, el mandatario se mostró optimista, apelando a la búsqueda de soluciones basadas en "energías inteligentes" y la protección mutua. Petro viajó con una comitiva técnica y política de alto nivel, que incluye a:



Seguridad y narcotráfico: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, Gloria Miranda.

el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, Gloria Miranda. Energía y economía : Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Inteligencia y justicia: René Guarín, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, y el abogado Daniel Martín Covalic, este último vinculado a la defensa del mandatario tras su inclusión en la lista Clinton, otro de los hechos que elevó la tensión entre Petro y Trump.

Petro en Washington. Presidencia

El trasfondo de esta visita está marcado por la tensión acumulada desde enero del año anterior, cuando el gobierno colombiano calificó de "trato indigno" el manejo de las deportaciones por parte de EE. UU.. Con esta reunión, ambos líderes buscan limar los desencuentros y retomar la relación bilateral, para encontrar puntos comunes en materia de seguridad regional y desarrollo económico.

Previo al viaje, el presidente Petro señaló que ha sostenido comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU. a través del representante de negocios de ese país en Colombia, John McNamara. También les pidió a los colombianos que este martes, si no llueve, la Plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras sostiene el encuentro con Trump.



Las otras actividades de Petro en su visita a EE. UU.

Dictará una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático en el continente americano y el rol de la región en la transición energética.

Reunión con agremiación del sector cacaotero para promoverlo en la sustitución de cultivos y abriendo mercados internacionales.

Se reunirá con la comunidad colombiana en la biblioteca Martin Luther King, donde escuchará sus necesidades.

