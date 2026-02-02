Blightstone | RESEÑA: Estrategia roguelike donde cada error pesa

Un roguelike que no te lleva de la mano

Blightstone no es un juego que intente caer bien desde el primer minuto. Desde sus bases, deja claro que está pensado para jugadores pacientes, curiosos y dispuestos a equivocarse varias veces antes de empezar a entender realmente cómo funciona su mundo. Desarrollado por Unfinished Pixel y publicado por Kepler Ghost, este título se mueve dentro de un género saturado, pero toma decisiones de diseño que lo separan del promedio, para bien y para mal.

A nivel conceptual, Blightstone es un roguelike táctico por turnos que prescinde del clásico combate basado en cuadrículas. En lugar de eso, propone escenarios más libres donde el posicionamiento, la línea de visión y el uso del terreno tienen un peso real en cada enfrentamiento. Es un cambio sutil, pero suficiente para que el ritmo de juego se sienta distinto frente a otros exponentes del género.

No es un juego fácil, ni pretende serlo. Tampoco es uno que acelere su progresión para mantenerte enganchado artificialmente. Blightstone confía en que el jugador encuentre satisfacción en aprender, fallar y mejorar poco a poco.



Una historia de demonios, reliquias y tiempo fragmentado

La narrativa de Blightstone gira alrededor de una amenaza clara: Korghul, un poderoso señor demoníaco que desata el caos al descubrir la Blightstone, una reliquia corrupta capaz de abrir una grieta en el mundo y permitir la invasión demoníaca. Para contrarrestar esta fuerza, el cronómante Xander encuentra el Earthglass Crystal, un artefacto capaz de contener el poder de la Blightstone.



El problema es que Xander no puede hacerlo solo. Ahí entran los protagonistas: un grupo de aventureros que representan distintos arquetipos clásicos del RPG. Su misión es escoltar el Earthglass Crystal hasta el dominio de Korghul y poner fin a su reinado. Sin embargo, el juego deja claro desde temprano que no están listos para lograrlo… al menos no en el primer intento.

El giro narrativo está en la cronómancia. Cada vez que la expedición fracasa, Xander rebobina el tiempo, devolviendo la vida a los personajes y restaurando el cristal, pero sacrificando casi todo el progreso de esa partida. Esta mecánica no solo justifica el bucle roguelike desde la historia, sino que también le da coherencia a la progresión permanente del juego.

Estructura roguelike con decisiones constantes

Cada partida en Blightstone se desarrolla a través de un mapa ramificado donde el jugador puede ver los distintos tipos de nodos disponibles: combates, comerciantes, minibosses y eventos aleatorios. Esta claridad permite planear rutas de acuerdo con los recursos disponibles, el estado del equipo y el riesgo que se esté dispuesto a asumir.

El paso del tiempo también importa. Cada día se divide en mañana, mediodía y noche, y moverse por el mapa hace que el día avance. Al final de la jornada, el grupo debe acampar, lo que conecta directamente con uno de los sistemas más interesantes del juego.

El campamento como núcleo estratégico

El campfire no es solo un punto de descanso. Es un espacio de decisiones. Allí se utilizan puntos de campamento para curar personajes, activar mejoras temporales o revelar información del mapa. Esta última opción es especialmente valiosa, ya que permite conocer recompensas futuras y planear mejor el camino a seguir.

Eso sí, Blightstone es implacable con la muerte. Los personajes no pueden revivir durante una partida. Si uno cae, se pierde definitivamente hasta el siguiente reinicio temporal. Esta regla refuerza el peso de cada combate y evita que el jugador entre en peleas a la ligera.

Combate táctico sin cuadrículas

El sistema de combate es, sin duda, uno de los pilares del juego. Cada personaje cuenta con dos puntos de acción por turno, que pueden usarse para moverse, atacar o activar habilidades, en el orden que el jugador prefiera. Además, se puede alternar entre personajes antes de finalizar un turno, lo que abre la puerta a combinaciones y respuestas tácticas más flexibles.

El terreno juega un rol clave. Coberturas, obstáculos y líneas de visión influyen tanto en ataques como en defensa. Esto obliga a pensar más allá del daño puro y a leer el escenario antes de actuar. En ese sentido, Blightstone se siente más cercano a un juego de estrategia pura que a un RPG tradicional.

Variedad de enemigos que mantiene el interés

Uno de los puntos más fuertes del juego es la diversidad de enemigos. En una misma sección puedes enfrentarte a aldeanos corrompidos, esqueletos no muertos, criaturas insectoides surgidas de las profundidades o demonios invocados por magos oscuros. Y todo esto ocurre incluso antes de llegar al segundo acto.

Esta variedad evita la monotonía y obliga a adaptar constantemente las estrategias. Cada tipo de enemigo tiene comportamientos y amenazas distintas, lo que refuerza la necesidad de observar antes de actuar.

Progresión lenta, pero coherente

Blightstone utiliza múltiples sistemas de progreso permanente. Por un lado, está la mejora del cristal, y por otro, las mejoras generales del gameplay. Ambos se desbloquean al ganar combates y derrotar jefes, sin microtransacciones ni dinero real involucrado.

El ritmo de esta progresión puede sentirse lento en algunos momentos, especialmente a mitad del juego. No es un problema grave, pero sí puede generar la sensación de que el avance se estanca temporalmente. Aun así, como los combates son ágiles y bien diseñados, el proceso nunca se vuelve frustrante.

Apartado audiovisual: funcional, pero con detalles por pulir

Visualmente, Blightstone cumple. Tiene una estética oscura y coherente con su mundo corrompido, aunque no busca deslumbrar. El diseño de escenarios refuerza la idea de un mundo herido, lleno de ruinas y caminos fragmentados.

El sonido es más irregular. La música de fondo es limitada y, con el tiempo, se vuelve repetitiva. Esto puede romper un poco la inmersión en sesiones largas. El doblaje y los textos, aunque funcionales, presentan detalles de tono que no siempre encajan con la gravedad del contexto, como el uso ocasional de expresiones demasiado coloquiales por parte de algunos jefes.

Dado que el juego se encuentra en Early Access, estos puntos se sienten más como aspectos a mejorar que como fallos definitivos.

Un juego que exige paciencia

Blightstone no es para todo el mundo. Su curva de aprendizaje es empinada, su accesibilidad es limitada y no hace muchos esfuerzos por suavizar la experiencia inicial. Sin embargo, para quienes disfrutan de los roguelike tácticos y valoran el diseño intencional por encima del contenido inflado, es una propuesta muy atractiva.

Es un juego que no quiere ser consumido rápido. Quiere ser entendido.

Conclusión:

Blightstone es un título exigente, bien pensado y con ideas claras. No reinventa el género, pero sí lo aborda desde una perspectiva más contenida y reflexiva. Su combate sin cuadrículas, su enfoque en el terreno y su integración narrativa del bucle roguelike lo convierten en una experiencia sólida para jugadores que disfrutan del desafío estratégico.

En su estado actual, se siente como una base muy prometedora que todavía necesita más contenido y ajustes, pero que ya ofrece suficientes razones para estar en el radar. Si te gustan los juegos donde cada decisión importa y no te molesta fallar varias veces antes de progresar, Blightstone merece una oportunidad.

Calificación Blightstone VolkGames

