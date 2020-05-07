Noticias Caracol Municipio de Neira
Municipio de Neira
-
Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales
Este jueves, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor en el departamento de Caldas, ubicado a tan solo 2 km de un municipio.
-
Emprendedores: maní con sabor a café y prendas que se transforman gracias al bordado
En este espacio, ciudadanos cuentan sus historias de emprendimiento, negocios que han logrado consolidarse y que han conservado o están generando empleo en Colombia.
-
Siguen labores contrarreloj con la esperanza de rescatar con vida a 11 mineros en Neira, Caldas
Los afectados ya ajustan más de 60 horas atrapados. Familiares no pierden la fe y elevan oraciones para poder sacar sanos y salvos a sus seres queridos.
-
Conozca la historia del único minero que pudo escapar de socavón inundado en Caldas
Su mamá relató cómo su hijo, que es sordo y tiene problemas para comunicarse, pudo salir con vida de esta mina en la que hay 11 personas atrapadas.
-
El drama de una familia que tiene a tres hermanos atrapados en mina de oro en Caldas
Las fuertes lluvias causaron que el socavón se inundara. Organismos de socorro se encuentran trabajando para rescatar a los mineros.
-
“Tendría que ser un milagro que estén con vida”, dicen familias de mineros atrapados en Caldas
Autoridades identificaron a 8 de los 12 trabajadores atrapados en el socavón, que se inundó por una creciente del río Cauca. Uno de ellos llevaba tres días laborando.
-
Al menos 15 personas quedaron atrapadas en mina de oro de Caldas
Las fuertes lluvias que azotan al municipio de Neira habrían causado que el socavón se inundara, lo que provocó la emergencia.