En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ECUADOR
CENTRO DEMOCRÁTICO
ESPAÑA
SALVO BASILE
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Neira

Municipio de Neira

  • Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales
    Este fue el epicentro del temblor de este jueves 22 de enero.
    SGC/Archivo
    COLOMBIA

    Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales

    Este jueves, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor en el departamento de Caldas, ubicado a tan solo 2 km de un municipio.

  • Emprendedores: maní con sabor a café y prendas que se transforman gracias al bordado
    ECONOMÍA

    Emprendedores: maní con sabor a café y prendas que se transforman gracias al bordado

    En este espacio, ciudadanos cuentan sus historias de emprendimiento, negocios que han logrado consolidarse y que han conservado o están generando empleo en Colombia.

  • 11 mineros
    COLOMBIA

    Siguen labores contrarreloj con la esperanza de rescatar con vida a 11 mineros en Neira, Caldas

    Los afectados ya ajustan más de 60 horas atrapados. Familiares no pierden la fe y elevan oraciones para poder sacar sanos y salvos a sus seres queridos.

  • Minero que escapó del socavón en Caldas
    COLOMBIA

    Conozca la historia del único minero que pudo escapar de socavón inundado en Caldas

    Su mamá relató cómo su hijo, que es sordo y tiene problemas para comunicarse, pudo salir con vida de esta mina en la que hay 11 personas atrapadas.

  • mina
    COLOMBIA

    El drama de una familia que tiene a tres hermanos atrapados en mina de oro en Caldas

    Las fuertes lluvias causaron que el socavón se inundara. Organismos de socorro se encuentran trabajando para rescatar a los mineros.

  • Mineros atrapados
    COLOMBIA

    “Tendría que ser un milagro que estén con vida”, dicen familias de mineros atrapados en Caldas

    Autoridades identificaron a 8 de los 12 trabajadores atrapados en el socavón, que se inundó por una creciente del río Cauca. Uno de ellos llevaba tres días laborando.

  • bomberos neira caldas.jpg
    Foto referencia / Archivo de Bomberos Voluntarios de Neira, Caldas.
    COLOMBIA

    Al menos 15 personas quedaron atrapadas en mina de oro de Caldas

    Las fuertes lluvias que azotan al municipio de Neira habrían causado que el socavón se inundara, lo que provocó la emergencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad