Santiago Gallón, vinculado al homicidio del futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México.

Juan Santiago Gallón Henao, quien fue condenado por el encubrimiento del crimen contra el futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México mientras entraba a un restaurante. Fuentes judiciales le confirmaron al diario El Espectador que, al parecer, fue herido con arma de fuego cuando ingresaba al establecimiento, el pasado 4 de febrero.

El hombre pagó 15 meses de prisión en Colombia por su vinculación con el homicidio del defensor de la selección Colombia, quien recibió seis impactos de bala en una discoteca de Medellín, capital de Antioquia, el 2 de julio de 1994, después de marcar accidentalmente un autogol en el Mundial de Estados Unidos de ese año. Se determinó que el autor material del homicidio fue el conductor de Gallón y de su hermano, llamado Humberto Muñoz, y que ellos habrían intentado encubrir el crimen con una falsa denuncia de robo.

Gallón Henao, quien después de pagar su condena figuró como caballista en Antioquia, se entregó a la Fiscalía General de la Nación el 10 de julio de 2009, cuando fue investigado por financiar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dependían de los hermanos Castaño y que afectaron a las poblaciones de Titiribí, Amagá y Angelópolis (Antioquia), entre los años 2000 y 2004. Por estos hechos, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó a tres años y tres meses de prisión.



Después, en 2018, fue capturado en Cúcuta por supuestamente tener vínculos con la organización criminal conocida como La Oficina de Envigado, y por presuntamente integrar una red de narcotráfico que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, la cual era camuflada en comida para perros. Fue vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que fue incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla.



Según El Espectador, la Fiscalía determinó que esta red transformaba la cocaína en productos agropecuarios y veterinarios, y conseguía que el estupefaciente tuviera similitud en forma, olor, textura y apariencia a los productos lícitos gracias a múltiples sustancias controladas, esencias y colorantes. No obstante, en enero de 2019, Noticias Caracol registró que un juez de control de garantías de Medellín le otorgó la libertad tras pasar un año en una cárcel de Cúcuta. El juez consideró que se habían vencido los términos del proceso penal por narcotráfico.



Así fue el asesinato de Andrés Escobar

El día antes de su asesinato, según testimonios de su familia recolectados por Los Informantes, Andrés Escobar le dijo a Juan Jairo Galeano, su compinche en el fútbol y andanzas, que quería reunir a todos sus amigos. Esa noche salieron a divertirse, lo cual era inusual para él mientras estaba en competencia, por lo que aprovechó el inicio de sus vacaciones para dejar atrás el mal momento que vivió en el Mundial.

Escobar había llegado a Colombia hacía tres días desde Estados Unidos, donde había marcado el desafortunado autogol. Aquel día estaba eufórico: "Me dijo, ‘quiero estar en todas partes, quiero ir a los lugares en Medellín que no puedo visitar cuando estoy en competencia’", afirmó JJ Galeano, su amigo.

En la madrugada del 2 de julio, después de una noche en la discoteca Padua, Andrés Escobar fue asesinado de seis tiros por Humberto Muñoz, el escolta de Santiago y Pedro Gallón, quienes insultaron al jugador. "Usted no sabe con quién se está metiendo", le dijeron antes de que Muñoz descargara su revólver, acabando con los sueños del hombre de 27 años.

