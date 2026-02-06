Los videos y los detalles del asesinato de escoltas de Jairo Castellanos: “Mataron a mis muchachos”

“Me masacraron a mis muchachos”, así narró Jairo Castellanos el atentado del cual fue víctima en Arauca, donde fueron emboscados por presuntos guerrilleros del Eln cuando se movilizaban por ese departamento. El senador de la Alianza Social Independiente (ASI) contó que está vivo de milagro y que Dios lo salvó.

En su relato, en el cual se mostró afectado por los decesos de los escoltas Wilmer Leal y Esmely Manrique, fueron secuestrado otros miembros de su equipo, quienes finalmente fueron liberados en la noche de este jueves. “Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y no regresaron a casa. Hoy el dolor es de sus familias, de sus hijos, de quienes los esperaban. Nada justifica tanta violencia”, lamentó.



Por este ataque, que ocurrió este jueves 5 de febrero en la vía entre Fortul y Tame, el Gobierno colombiano ofreció este jueves una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre el atentado en el que murieron dos escoltas del senador Castellanos. Según se conoció, el ataque se perpetró cuando la camioneta en la que se desplazaban, en la que no iba el congresista, fue atacada a tiros en una carretera de Arauca.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta "200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia", ocurrido en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame y "posiblemente perpetrado por el cartel del Ejército de Liberación Nacional (Eln)".

Castellanos, quien es hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, hoy concejal de Bogotá, contó que Leal y Manrique “ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar las voces de las regiones".

En un video conocido por Noticias Caracol se observa a cuatro guerrilleros que serían del Eln acercándose a la camioneta de seguridad de Castellanos y posteriormente arremetiendo con disparos contra el vehículo, cobrando la vida de Leal y Manrique.

De acuerdo con las investigaciones, los armados atacaron también con armas no convencionales y luego secuestraron a otros tres miembros de la comitiva de Castellanos, quienes viajaban hacia Yopal, en Casanare, para encontrarse con el senador, quien está en campaña para regresar al Congreso.



¿Quiénes son las víctimas del ataque?

Castellanos contó que sus escoltas eran parte de su familia. Manrique, por ejemplo, llevaba cerca de 10 años acompañándolo y Leal era uno de sus escoltas desde hace dos años. "Queremos enviar un mensaje de solidaridad a sus familias. Un saludo y un abrazo de solidaridad, ustedes saben lo que significaban para nosotros", agregó el senador.

De acuerdo con las autoridades, Wilmer Antonio Leal era un conductor escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección y Esmely Manrique era un hombre de protección de la Policía Nacional. Las víctimas se movilizaban en uno de los vehículos asignados a la seguridad del congresista, mientras realizaban labores de avanzada, verificando las condiciones de seguridad de la ruta.

"La UNP condena este acto criminal y expresa su solidaridad con los familiares de los valientes hombres a quienes les fue arrebatada la vida en cumplimiento de su deber. Paz en sus tumbas y fortaleza para sus seres queridos", informaron desde la Unidad Nacional de Protección.

