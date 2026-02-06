Temblor hoy 6 de febrero sacudió a Cundinamarca en la madrugada: esta fue la magnitud y epicentro

Un temblor hoy, 6 de febrero de 2026, despertó a los habitantes del norte de Cundinamarca durante la madrugada de este viernes 6 de febrero. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a las 4:01 a. m., con epicentro en el municipio de Cucunubá. El evento sísmico tuvo una magnitud de 3 y una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.
Temblor hoy tuvo epicentro en Cundinamarca
Según el SGC, este tipo de temblores suelen sentirse en amplias zonas del territorio, aunque con menor intensidad en superficie. El epicentro se localizó a 4 kilómetros de Cucunubá, a 6 kilómetros de Lenguazaque y a 13 kilómetros de Sutatausa, todos en el departamento de Cundinamarca.
El sismo, identificado con el ID SGC2026couchx, fue registrado por 71 estaciones sísmicas y analizado de forma manual por la entidad. Los datos técnicos indican un RMS de 0,7 segundos y un gap de 38 grados, parámetros que reflejan una buena calidad en la localización del evento. Las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-06, 04:01 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 148 km, Cucunubá - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/AYMfuR548s— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 6, 2026
Otros dos temblores en Colombia hoy
Horas antes, a las 3:16 a. m., se registró otro temblor hoy en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Este evento tuvo una magnitud de 2,1 y una profundidad de 153 kilómetros, lo que también lo convierte en un sismo profundo. El movimiento telúrico, con ID SGC2026cospre, fue detectado por cuatro estaciones y su análisis se realizó de forma automática. Aunque su intensidad fue baja, hace parte de la secuencia sísmica reportada durante la madrugada.
El tercer evento sísmico del día ocurrió a las 3:37 a. m. en El Doncello, Caquetá. Según el SGC, este sismo tuvo una magnitud de 2 y una profundidad superficial, menor a 70 kilómetros, característica que puede hacer que este tipo de temblores sea más perceptible para la población cercana al epicentro. El evento, identificado como SGC2026cothor, fue registrado por tres estaciones sísmicas y también tuvo un análisis automático.
Las autoridades reiteraron que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son frecuentes. El Servicio Geológico Colombiano recomienda a la ciudadanía mantener la calma, verificar planes de emergencia y reportar si alguno de estos temblores de hoy fue sentido a través de los canales oficiales.
