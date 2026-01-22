Temblor en Colombia en la mañana de este 22 de enero: epicentro fue cerca de 4 ciudades principales

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado sobre el evento sísmico ocurrido en la mañana de este jueves 22 de enero en el departamento de Caldas. De acuerdo con el reporte oficial, el temblor se registró a las 6:52 hora local, con una magnitud de 2.6.

El epicentro se localizó a tan solo 2 kilómetros del municipio de Neira, una población ubicada en la región centro-occidente del país. El organismo técnico precisó que el sismo tuvo una profundidad superficial, definida técnicamente como menor a 30 kilómetros, lo que explica que, pese a su baja magnitud, pudiera ser percibido por habitantes de zonas aledañas como Manizales y Pereira. Otras ciudades cercanas al epicentro fueron Armenia e Ibagué.



La red sismológica nacional ubicó las coordenadas del temblor en la latitud 5.19 y longitud -75.52. En la escala de magnitud, un valor de 2.6 se clasifica como un sismo menor, los cuales ocurren con alta frecuencia en el territorio nacional y rara vez causan daños estructurales. No obstante, la condición de "superficial" es un factor determinante en la intensidad con la que la población siente la vibración, ya que la energía se libera más cerca de la superficie terrestre.



Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de socorro en Caldas no han reportado afectaciones en viviendas, infraestructura vial o servicios públicos. El SGC recordó que la información proporcionada en los boletines iniciales está sujeta a cambios conforme se procesan más datos de las estaciones sismológicas.



¿Por qué hau tantos temblores en Colombia?

La ocurrencia de sismos en municipios como Neira no es un hecho aislado. Colombia se encuentra en una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo debido a su ubicación en la esquina noroccidental de Suramérica. La explicación científica reside en la interacción de tres grandes placas tectónicas:

Placa de Nazca: Ubicada en el Océano Pacífico, se desplaza hacia el este.

Ubicada en el Océano Pacífico, se desplaza hacia el este. Placa Suramericana: Se desplaza hacia el oeste, chocando frontalmente con la de Nazca.

Se desplaza hacia el oeste, chocando frontalmente con la de Nazca. Placa del Caribe: Ejerce presión desde el norte del país.

Este fenómeno, conocido como subducción (donde una placa se introduce debajo de la otra), acumula enormes cantidades de energía que se liberan súbitamente en forma de ondas sísmicas. Además, el país está atravesado por complejos sistemas de fallas geológicas activas, como la de Romeral, que recorre el Eje Cafetero y es responsable de gran parte de la sismicidad en departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda.

Según las estadísticas del SGC, en Colombia ocurren en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para el ser humano. La región andina, donde se localiza el reciente epicentro, presenta una amenaza sísmica alta debido a estas fracturas en la corteza terrestre que buscan liberar la tensión acumulada por el movimiento constante de los continentes.

