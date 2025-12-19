Jhovanoty causó revuelo en La vuelta al mundo en 80 risas comiendo mojojoy en el Amazonas

Las aventuras de las parejas de La vuelta al mundo en 80 risas no paran. En el capítulo del 19 de diciembre quienes se llevaron los aplausos por parte de sus compañeros fueron Jhovanoty y Flor Cassi, quienes llegaron al Amazonas y no solo conocieron grandes atractivos turísticos, sino que también probaron un producto muy popular y polémico: el mojojoy.

A lo largo de su recorrido, Jhovanoty llevó a la modelo argentina al lugar en el que se cruzan las tres fronteras de los países Colombia, Perú y Brasil. Ambos conocieron las comidas típicas de cada país en ese lugar y la importancia que tiene la Amazonía para cada uno de ellos y el mundo.



Jhovanoty y Flor Cassi prueban los mojojoy

Viajar al Amazonas para muchas personas implica probar algunas de las comidas más curiosas de ese punto del país y una de ellas, que causa sorpresa e impresión a la gran mayoría son los mojojoy. Se trata de una larva gigante de escarabajo que está muy presente en las palmeras de la Amazonía y que es considerado un manjar tradicional.

En el lugar el mojojoy es considerado un alimento rico en grasas saludables y normalmente se puede comer crudo o cocido. Para los turistas es principalmente llamativo ver a las larvas moverse y que los locales se los metan así a la boca y los mastiquen. Eso fue lo que les pidieron a ellos; sin embargo, la argentina lo rechazó.



"¿Me lo trago o lo mastico?", le preguntó el humorista a uno de los locales que les estaba explicando sobre este manjar, quien le dijo que masticarlo era mejor y más rico. Jhovanoty no lo pensó mucho y se lanzó el animal a la boca, pero cuando intentó darle uno de la modelo argentina ella salió corriendo del lugar. El famoso la sorprendió al comerse otro gusano frente a ella.



Luego, de regreso a Bogotá, el humorista le dio una sorpresa doble a todos sus compañeros al aparecer con varios mojojoy e invitarlos a probarlos. Sus primeras 'víctimas' fueron Boyacomán y el chef Juan Diego Vanegas. El colega de Jhovanoty se atrevió, pero el chef de Día a Día decidió esconderse en el baño del avión para no tener que probar el gusano. Luego los demás humoristas, Piroberta, Cuervo y Suso apostaron para ver cuál de ellos probaría el mojojoy, pero al quedar empatados decidieron que todos se salvaban.

Aún así, Suso decidió dar un paso al frente y comerse una de las larvas frente a sus compañeros y las presentadoras, quienes reaccionaron con gran sorpresa. "Gas", fue lo único que expresó el humorista luego de comerse el animal. Como ni sus compañeros ni las presentadoras quisieron comer los mojojoys que quedaban, Jhovanoty se comió los otros, causando más impresión en sus compañeros, quienes comentaron que al parecer al humorista le quedó gustando este manjar de la Amazonía.

