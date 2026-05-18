Videos muestran angustiantes momentos tras terremoto de 5,2 en China: dos personas murieron

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este lunes la región de Guangxi, en el sur de China, dejando al menos dos personas muertas, una herida y miles de evacuados, según informaron medios estatales del país asiático. El movimiento telúrico también provocó daños en viviendas, derrumbes y momentos de angustia entre los habitantes de la zona afectada.



Las imágenes difundidas en redes sociales dejaron ver la magnitud de la emergencia. En varios videos se observaron calles cubiertas de escombros, estructuras agrietadas y viviendas parcialmente colapsadas tras el fuerte temblor. Mientras tanto, equipos de rescate trabajaban en medio de los daños para atender a las víctimas y buscar personas atrapadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sismo ocurrió en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou, a las 12:21 a.m. hora local. De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el terremoto tuvo una profundidad de ocho kilómetros y se localizó en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este.

Autoridades activaron protocolo de emergencia

Tras el movimiento sísmico, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia para coordinar las labores de atención en la zona afectada. Los servicios de rescate, bomberos y seguridad pública fueron desplegados para adelantar tareas de búsqueda, evacuación y traslado de personas afectadas.



La agencia estatal Xinhua informó inicialmente sobre la muerte de dos personas y la desaparición de otra más. Sin embargo, horas después, la cadena estatal CCTV confirmó que los rescatistas lograron localizar con vida a la última persona atrapada en la comunidad de Taiyangcun, ubicada en el municipio del mismo nombre en el distrito de Liunan.



Según el reporte oficial, el sobreviviente fue encontrado hacia las 11:10 de la mañana, hora local, y posteriormente trasladado a un centro médico. Las autoridades indicaron que presentaba signos vitales estables.

Publicidad

Uno de los casos que más llamó la atención fue el rescate de un hombre de 91 años, quien sobrevivió al terremoto en Liuzhou. De acuerdo con la información oficial, el adulto mayor fue encontrado con vida y su estado de salud se mantiene estable.

A 5.2-magnitude earthquake struck Liuzhou, a city in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, early Monday, leaving two dead and one missing, local authorities said. #China #earthquake pic.twitter.com/INIWGf0Wjp — China Xinhua News (@XHNews) May 18, 2026

A 5.2-magnitude earthquake hit Liuzhou, south China's Guangxi on Monday. A home security camera captured the moment that the shaking started at 0:21 a.m. (Beijing time), followed by an aftershock at 7:41 a.m. #quake #earthquake #Liuzhou #BreakingNews #aftershock pic.twitter.com/IqFj34aovN — China Xinhua News (@XHNews) May 18, 2026

Publicidad

Más de 7.000 personas fueron evacuadas

El fuerte temblor se sintió en distintas ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y Nanning, capital regional de la provincia. La intensidad del movimiento obligó a las autoridades a evacuar a más de 7.000 habitantes como medida preventiva.

En un balance preliminar, la jefatura antisísmica informó que al menos 13 viviendas colapsaron debido al terremoto. Además, cuatro personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, aunque las autoridades señalaron que ninguna de ellas se encontraba en estado crítico.

Las autoridades locales también iniciaron inspecciones en viviendas, carreteras, puentes, minas y puntos considerados de riesgo geológico. Asimismo, se realizaron verificaciones en los sistemas de suministro de agua, electricidad y gas para evitar nuevas emergencias.

Según el reporte entregado por los organismos de socorro, las comunicaciones y los principales servicios públicos continuaban funcionando con normalidad pese a los daños ocasionados por el sismo.

Dos personas fallecieron y otra permanecía desaparecida tras un terremoto de magnitud 5,2 que sacudió en la madrugada del lunes la ciudad de Liuzhou, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de #China, según informó el centro local de gestión de emergencias… pic.twitter.com/7bHLSMJIGn — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 18, 2026

Publicidad

Se registraron varias réplicas

Además del terremoto principal, las autoridades detectaron varios movimientos sísmicos de menor intensidad antes y después del temblor de magnitud 5,2.

Los reportes oficiales indicaron que se registraron al menos cinco seísmos con magnitudes entre 2,2 y 3,2. Posteriormente, el Centro de Redes Sismológicas de China confirmó una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, ocurrida a las 07:41 hora local y a una profundidad de 10 kilómetros.

Publicidad

Mientras continúan las evaluaciones en la zona afectada, los organismos de emergencia mantienen las labores de monitoreo ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos. Entretanto, los videos difundidos desde Guangxi siguen mostrando la magnitud de los daños que dejó el fuerte terremoto en el sur de China.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co