Justicia española falla a favor de Shakira y ordena millonaria devolución de dinero: así reaccionó

Shakira obtuvo una nueva victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional fallara a su favor en el último proceso legal que mantenía abierto contra la Agencia Tributaria española (AEAT). La decisión pone fin a una disputa que se extendió durante ocho años y que estuvo relacionada con las obligaciones fiscales derivadas de la gira mundial que la artista realizó en 2011.



El fallo judicial respaldó de manera contundente los argumentos que la defensa de la barranquillera sostuvo desde el inicio del proceso. Según la sentencia, la administración tributaria no logró demostrar que la cantante permaneciera en España durante el tiempo mínimo exigido por la ley para considerarla residente fiscal en ese país.

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El tribunal dejó claro que la permanencia de Shakira “no alcanza los 183 días”, por lo que las sanciones impuestas carecían de sustento legal. Asimismo, la Audiencia Nacional rechazó las llamadas “ausencias esporádicas”, figura con la que Hacienda pretendía justificar la residencia fiscal de la artista en territorio español.



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La justicia ordena devolver 60 millones de euros

Durante el proceso, la defensa sostuvo que en 2011 la intérprete de Hips Don’t Lie se encontraba viajando constantemente debido a una extensa agenda de conciertos alrededor del mundo. De acuerdo con el expediente, la gira incluyó 120 presentaciones en 37 países, situación que, según sus abogados, hacía imposible cumplir con el tiempo mínimo de permanencia exigido por la legislación española.

Otro de los puntos que quedaron resueltos en la sentencia tiene relación con las empresas vinculadas a la artista. El tribunal concluyó que no existió simulación empresarial ni tampoco pruebas de que el centro principal de sus actividades económicas estuviera en España.



La Audiencia Nacional señaló además que el entramado empresarial de la cantante se encontraba radicado fuera del territorio español y que la mayor parte de su actividad económica también se desarrollaba en el exterior.



Uno de los aspectos más relevantes del fallo tiene que ver con el dinero retenido por Hacienda durante estos años. Según la resolución, la administración tributaria deberá devolverle a Shakira 60 millones de euros, es decir más de 265 millones de pesos colombianos, suma que correspondía al capital de trabajo y los gastos relacionados con aquella gira mundial.

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Además, el tribunal ordenó el pago de los intereses correspondientes y el reembolso de los costos asumidos por la artista durante el prolongado litigio.

La sentencia también incluyó una medida poco habitual contra la Agencia Tributaria española: la condena en costas. Este tipo de decisión suele aplicarse cuando los jueces consideran que existió falta de fundamento o actuaciones temerarias por parte de una de las partes involucradas en el proceso judicial.

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Para la defensa de la cantante, esta determinación representa una señal clara de la contundencia con la que la justicia evaluó el caso y de la falta de pruebas que sustentaran las acusaciones.

José Luis Prada, abogado de la artista y socio director de Prada Tax Advisors, aseguró que la resolución pone fin a un “calvario” de ocho años que generó un fuerte desgaste personal y económico.

“Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa”, afirmó el abogado de la cantante. El jurista añadió que el caso evidencia cómo muchos contribuyentes no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar procesos similares frente a la administración tributaria.



¿Qué dijo Shakira?

Tras conocerse la decisión judicial, Shakira, por medio de un comunicado, aseguró que el fallo representa el cierre de una etapa marcada por el señalamiento público y el deterioro de su imagen. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, expresó la artista.

La barranquillera también se refirió al impacto personal que tuvo el proceso durante casi una década y aseguró que la situación afectó tanto su salud como el bienestar de su familia. “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir”, señaló.

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Además, sostuvo que durante años fue utilizada como ejemplo público en medio de una narrativa que, según dijo, buscaba enviar un mensaje intimidante al resto de contribuyentes.

La artista manifestó que espera que la sentencia sirva de referencia frente a la actuación de la Agencia Tributaria española y ayude a otras personas que enfrentan procesos similares. “Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, afirmó.

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Con esta resolución judicial, Shakira pone fin a uno de los capítulos más complejos de su relación con las autoridades fiscales españolas. La cantante dejó España en 2023 y actualmente reside en Miami junto a sus hijos, luego de varios años en los que su situación tributaria permaneció bajo atención mediática internacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co