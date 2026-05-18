Turista perdió la vida tras quedar atrapada en medio de pelea de elefantes en reconocido campamento

Lo que comenzó como una visita turística para observar el tradicional baño de elefantes terminó convirtiéndose en una tragedia en el sur de India. Una mujer murió luego de quedar atrapada en medio de una pelea entre dos elefantes en cautiverio en el campamento de elefantes de Dubare, uno de los principales atractivos turísticos del estado de Karnataka.



El hecho ocurrió este lunes cerca de Kushalnagar, en el distrito de Kodagu, según reportó el medio The Hindu. El incidente provocó conmoción entre los visitantes y llevó a las autoridades estatales a anunciar una revisión de los protocolos de seguridad en este tipo de espacios turísticos.

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La víctima fue identificada como Tulasi, una turista de 33 años proveniente del estado de Tamil Nadu. De acuerdo con la información oficial, la mujer se encontraba observando cómo bañaban a varios elefantes en el río Cauvery cuando dos de los animales comenzaron a enfrentarse.

Una pelea inesperada que terminó en tragedia

Según las autoridades, los elefantes involucrados eran Kanjan y Marthanda, ambos animales mantenidos en cautiverio dentro del campamento. Durante el baño, los dos elefantes empezaron a pelear mientras sus cuidadores intentaban controlar la situación.



En medio del enfrentamiento, Kanjan habría embestido a Marthanda, provocando que este último perdiera el equilibrio y cayera repentinamente. Tulasi se encontraba muy cerca observando la escena y terminó atrapada bajo el peso del animal.



Las autoridades confirmaron que la turista murió en el lugar debido al impacto. Videos difundidos posteriormente mostraron los momentos de tensión vividos durante el incidente y el caos que se generó entre los visitantes del campamento.

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En las imágenes también se observa a un hombre que sostenía a una menor en brazos y que estaba cerca de la víctima en el momento del accidente. Aunque ambos lograron salir ilesos, el hombre no pudo auxiliar a la mujer debido a que el elefante había caído directamente sobre ella.

El enfrentamiento entre los elefantes provocó escenas de desesperación entre las personas que se encontraban en el campamento. Muchos visitantes corrieron para intentar ponerse a salvo mientras los cuidadores trataban de calmar a los animales.

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De acuerdo con la información publicada por The Hindu, la situación logró ser controlada minutos después gracias a la intervención de otros cuidadores y encargados del manejo de los elefantes en el campamento.

El campamento de Dubare es uno de los lugares turísticos más visitados de Kodagu y recibe turistas durante todo el año. Entre sus principales actividades se encuentran las interacciones cercanas con elefantes, incluidos baños, alimentación y fotografías junto a los animales.

Gobierno ordenó revisión de seguridad

Tras conocerse la muerte de la turista, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar B. Khandre, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y calificó el hecho como “impactante”.

“Las autoridades me informaron de que la mujer estaba observando cómo bañaban a los elefantes cerca del río cuando ocurrió el accidente”, señaló el ministro.Khandre aseguró además que el gobierno estatal ordenó una investigación detallada para esclarecer las circunstancias del accidente y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

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El caso también llevó a las autoridades de Karnataka a estudiar medidas más estrictas para las actividades turísticas que implican contacto cercano con elefantes y otros animales salvajes.

El ministro advirtió que incluso los animales entrenados o mantenidos en cautiverio pueden presentar comportamientos impredecibles. Por ello, pidió revisar las actividades que actualmente permiten a los visitantes acercarse a los elefantes.

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Entre las posibles restricciones se encuentran las fotografías junto a los animales, el contacto directo con sus trompas, los baños compartidos y la alimentación de los elefantes con productos como panela y plátanos.

Asimismo, el gobierno analiza establecer protocolos más rigurosos para obligar a los turistas a mantener una distancia mínima de seguridad dentro de campamentos y centros turísticos relacionados con la fauna silvestre.

Los hechos han generado indignación y reabrieron el debate sobre el uso de animales en este tipo de centros y las condiciones en las que son mantenidos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co