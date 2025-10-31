Alcalde de Bogotá anuncia ampliación de horario de TransMilenio para Halloween: así funcionará

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la ampliación del horario de operación de TransMilenio durante las celebraciones de Halloween con el fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos en medio de las restricciones impuestas a motociclistas, que generaron una jornada marcada por protestas de moteros, que desde el jueves 30 de octubre se concentraron en varios puntos de la ciudad para rechazar las medidas establecidas en el Decreto Distrital 528 de 2025.

“Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de TransMilenio hasta las 12 de la noche en todas las rutas troncales”, informó el mandatario en su cuenta de X en los últimos minutos. La medida, que busca ofrecer alternativas de transporte ante las limitaciones a la circulación de motos decretadas para el puente festivo, se aplicará en toda la red troncal del sistema.

Según explicó el Distrito, esta decisión responde al alto flujo de personas esperado en la ciudad durante el fin de semana de Halloween, en el que se desarrollarán más de cuarenta eventos masivos, incluidos conciertos y actividades culturales, que implican una alta demanda de transporte público en horas nocturnas.



Se debe recordar que, tras más de doce horas de manifestaciones en la capital, que afectaron a más de un millón de usuarios del sistema de transporte, de acuerdo con el reporte oficial de TransMilenio, el alcalde Galán hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el orden y respetar las normas. “Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia depende de que todos cumplamos la ley y respetemos los derechos de los demás”, dijo el mandatario, insistiendo en que las medidas adoptadas son “temporales y limitadas” y que tienen como propósito “proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”.



En su intervención, Galán explicó que la decisión se tomó luego de analizar los antecedentes de los últimos años durante estas fechas, cuando se han presentado altos índices de accidentes de tránsito y alteraciones al orden público relacionados con las denominadas “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, afirmó el alcalde, refiriéndose a los operativos que se desarrollarán durante el fin de semana.

El mandatario también señaló que la medida busca evitar que se repitan los hechos violentos y accidentes registrados en años anteriores. “Este último fin de semana del mes de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá. No solamente es Halloween, el día de los niños, sino que tenemos más de cuarenta eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira. Todo esto representa importantes retos en materia de movilidad y seguridad”, detalló.



¿Cómo funciona la restricción para motociclistas el fin de semana de Halloween?

El Decreto 528 establece la prohibición de circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad desde las 00:00 horas del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. Además, durante ese mismo periodo, se prohíbe el tránsito de cualquier motocicleta entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana en los principales corredores viales de la capital. Entre ellos están la Autopista Norte, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la calle 26 y la calle 80, entre otros.

El comunicado oficial del Distrito, difundido el 29 de octubre, indica que las restricciones se implementan en corredores que históricamente han presentado siniestros viales y desórdenes públicos durante estas fechas. Para garantizar su cumplimiento, se desplegarán 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, 15 puestos de control y 180 unidades entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y policías de tránsito.

Las autoridades justificaron la decisión con base en cifras recientes. Entre 2022 y 2024, los fines de semana de Halloween registraron hasta 16 víctimas fatales en siniestros viales por año, de las cuales 8 de cada 10 involucraron a motociclistas. En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de estos conductores ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Además, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron un 21 %, y los hurtos a personas un 4 %.

El Distrito explicó que estas cifras evidencian un patrón de riesgo asociado al exceso de velocidad, la falta de uso del casco, el consumo de alcohol y el irrespeto a las normas de tránsito. Por ello, la administración busca prevenir estos comportamientos durante las celebraciones. “Somos conscientes de que estas restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos y sabemos que muchos se mueven en moto respetando la ley. Es a ellos, así como al resto de bogotanos, que quiero pedirles que nos apoyen”, manifestó Galán.

La Secretaría de Movilidad precisó que las sanciones para quienes incumplan la restricción serán las establecidas en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. La multa será de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada.

Estas son las vías incluidas en el documento oficial del Distrito:



Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida Las Américas

Avenida Suba

Calle 26 (Avenida El Dorado)

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario (Calle 13)

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar



El decreto incluye excepciones para motos de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada identificada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad y servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados. También están exceptuadas las motocicletas que realizan labores de control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.