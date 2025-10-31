En vivo
BOGOTÁ / Video del momento exacto de grave accidente de vehículos y motocicletas en Bogotá: hay dos muertos

Video del momento exacto de grave accidente de vehículos y motocicletas en Bogotá: hay dos muertos

El hecho, reportado en la avenida Mutis, en la localidad de Engativá, involucró a un vehículo particular, tres motocicletas y un bus de SITP. Las autoridades confirmaron que fallecieron dos personas en el lugar. Nuevos detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 31 de oct, 2025
Video del momento exacto de grave accidente de vehículos y motocicletas en Bogotá: hay dos muertos
