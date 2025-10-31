Video del momento exacto de grave accidente de vehículos y motocicletas en Bogotá: hay dos muertos

Sobre las 6:45 de la mañana de este viernes 31 de octubre se entregó el primer reporte de un grave accidente de tránsito registrado en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, más exactamente en la calle 63 con carrera 98. En el punto, la Secretaría de Movilidad informó en un primer momento de un "siniestro vial con fatalidad" que involucró a un automóvil, a tres motociclistas y hasta un bus zonal SITP de TransMilenio.

El corredor vial se mantuvo bloqueado durante cuatro horas debido a las labores de recolección de elementos materiales probatorios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Nación, que asumió la investigación del accidente al informarse que en el lugar fallecieron dos personas. Por lo pronto, se conoce que el siniestro sucedió sobre la avenida José Celestino Mutis, también llamada calle 63 con carrera 98, cerca del barrio Álamos.

Usuarios de redes sociales compartieron varias fotos y videos del hecho mostrando que entre los involucrados hay un automóvil blanco, marca Volskwagen, que terminó volcado en la mitad de la carretera sentido oriente - occidente; tres motocicletas y un bus SITP. Noticias Caracol se dirigió al punto y conoció que la principal hipótesis del siniestro indica que el vehículo Volskwagen venía transitando en el otro costado de la vía cuando el conductor perdió el control del automóvil, que se dio vuelta y se volcó al otro lado de la avenida Mutis, impactando a tres motocicletas y al bus zonal.



Las autoridades reportaron que dos de los conductores de los vehículos motorizados fallecieron en el lugar de los hechos. El coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, entregó detalles del incidente en el que se vieron involucrados "un vehículo particular, tres motocicletas y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, donde lamentablemente pierden la vida dos personas y tres más resultan lesionadas".



#Bogotá | Avenida Mutis está cerrada por accidente de tránsito. Dos motociclistas perdieron la vida.



— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 31, 2025

El uniformado señaló que tras terminarse el "procesamiento del lugar", se puso la zona a "disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias fácticas que originaron tan lamentable accidente de tránsito", en acciones que finalizaron alrededor de las 10:58 a. m., según informó la Secretaría de Movilidad.

Video del momento exacto del accidente en la avenida Mutis: conductor se dio a la fuga

En redes sociales se empezó a difundir un video del momento exacto del siniestro. De forma preliminar se informó que el conductor del Volkswagen blanco estaba en estado de alicoramiento y manejando a altas velocidades, no obstante, el hecho no ha podido confirmarse. La grabación, realizada con una cámara de seguridad, muestra el choque en la transitada vía.

El metraje deja ver a un bus, que avanza tras un camión, siendo empujado varios metros adelante y humo saliendo tras los vehículos, después de que varias motos quedaras arrolladas. Otros videos tomados más de cerca por testigos enseñan al carro volcado en el siniestro y algunas motocicletas en el asfalto con graves daños materiales.

#ATENTOS 🚨🚨🚨 Se conocieron imágenes de cam/seguridad que muestran el momento exacto del fat*l accidente en la Av. Mutis, en Engativá. En el video se observa el instante en que el vehículo conducido por un borracho, arrolla a dos motociclistas antes chocar con SITP y volcarse. https://t.co/gJC3fMpl05 pic.twitter.com/EmIDZVBpv5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2025

"Es importante referenciar que el evento se presenta cuando el vehículo particular transita en sentido occidente-oriente y el conductor del mismo pierde el control invadiendo la calzada contraria e impactando las tres motocicletas y el bus que se desplazaban en sentido oriente-occidente", relató el coronel John Silva en un pronunciamiento oficial a medios de comunicación.

El jefe de la Policía de Tránsito precisó que, tras el impacto, el "conductor del vehículo particular se da la fuga". En redes se difundieron varios videos donde se observan botellas de diferentes tipos de alcohol abandonadas en la carretera, afirmando que pertenecerían al señalado responsable. Las autoridades, por su parte, no han confirmado si provenían del automóvil volcado. El oficial aseguró que "estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.