Detalles sobre doble muerte en Bosa de un hombre baleado y sicario que fue dado de baja por policías

Le disparó a su víctima cuatro veces, intentó escapar y un policía le dio de baja: así ocurrió la muerte de dos personas en la tarde del pasado martes en la calle 57 sur con carrera 87j, localidad de Bosa. Un video que se ha publicado a través de redes sociales muestra el momento en que un sicario atacó a un ciudadano que iba caminando por las calles del barrio Holanda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Eran las 2:01 de la tarde cuando un sicario, por la espalda, le disparó a la víctima en la cabeza y cuando cayó le propinó tres disparos más. La mujer que conducía la moto en la que el asesino intentaba escapar se parqueó, el hombre se iba a subir al vehículo, pero la rápida acción de dos uniformados evitó que huyeran.

Uno de los uniformados disparó su arma de dotación en contra del sicario y este cayó al piso. La cómplice soltó la motocicleta y comenzó a correr. Detrás de ella, el otro uniformado que atendió la emergencia la capturó.



El sicario herido y la víctima fueron llevados a un centro asistencial, pero minutos después perdieron la vida.



Víctima de homicidio en Bosa había salido de prisión

La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que la mujer detenida tiene antecedentes judiciales por varios delitos. Además, las investigaciones de las autoridades arrojaron que el joven asesinado había salido de prisión el pasado 7 de octubre tras pagar una condena por el delito de hurto.



El mayor Luis Enrique Pérez, comandante de la Estación de Policía de Bosa, indicó que “como resultado de esta operación, tenemos la incautación de un arma de fuego tipo revolver y de la motocicleta. Y como resultado de la investigación, se logró establecer que la persona, de género femenino, cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado”.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en los próximos días se le impute por la muerte de la víctima.

Publicidad

Cifra de homicidios en Bogotá

De acuerdo con el informe de Medicina Legal sobre muertes violentas, en Bogotá, hasta agosto de 2025, se registraron 805 homicidios.

A nivel nacional, Medicina Legal registró hasta agosto de 2025 un total de 9.647 homicidios.