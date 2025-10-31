En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
MOVILIDAD BOGOTÁ 31 DE OCTUBRE
B KING Y REGIO CLOWN
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Foto, celular y confesión: claves para capturar a 'El Viejo', eslabón principal en caso Miguel Uribe

Foto, celular y confesión: claves para capturar a 'El Viejo', eslabón principal en caso Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín, como es su nombre, fue capturado tras una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía. Noticias Caracol conoció detalles de su actividad criminal y de quiénes estarían detrás del asesinato.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Alias El Viejo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad