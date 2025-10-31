En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Marco Rubio desmiente posible ataque militar de Estados Unidos a Venezuela: "Una historia falsa"

Marco Rubio desmiente posible ataque militar de Estados Unidos a Venezuela: "Una historia falsa"

El secretario de Estado de Estados Unidos cuestionó a medios de ese país por publicar reportajes que sugieren esos planes. El presidente Donald Trump negó también más temprano estar considerando un plan en ese sentido.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad