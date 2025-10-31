Katiuska no aguantó más y estalló contra sus compañeros en el Desafío Siglo XXI: "Me están atacando"

Luego de que el equipo Gamma ganara la prueba de Sentencia y Bienestar en el Desafío Siglo XXI, se dio la entrega del chaleco de sentencia. Este momento detonó un episodio de alta tensión para el equipo Omega, cuyo ambiente interno se vio marcado por dudas, emociones a flor de piel y recriminaciones.

La competidora Katiuska expresó abiertamente su malestar, al manifestar que consideraba que era ella quien iba a recibir la prenda roja y no la otra compañera, y que esto hacía que se sintiera señalada por sus propios compañeros.



Katiuska no aguantó más y estalló contra sus compañeros

Según lo reportado, la participante insiste en que Mencho habría sido designado como "El Elegido" por un comentario de Potro, lo cual para ella es una señal inequívoca de que ella misma iba a portar el chaleco. Sin embargo, al darse la entrega de la prenda a una mujer del equipo contrario, Katiuska exteriorizó tristeza y confusión, creyendo que la lesión de su confianza la dejaba vulnerable.

La dinámica siguió su curso cuando, en medio de la conversación grupal, Leo se acercó para consultar sobre una apuesta que Katiuska había hecho alrededor del resultado y del chaleco, lo que la llevó a sentirse ofendida. En ese momento, ella alzó la voz y afirmó sentirse atacada por sus compañeros. "Me están atacando", dijo con tono exasperado.



Cuando el ambiente pareció calmarse, Katiuska incluso se alejó del grupo por unos minutos para poder procesar lo que estaba pasando: "Estoy muy triste", comentó en privado. Sus compañeros, visiblemente preocupados, intentaron acercarse y brindarle respaldo, pero la competidora insistió en que no quería marcharse del programa de esa forma, sintiendo que su salida estaría marcada por el "chaleco" y no por su desempeño.



Por su parte, Rosa y Zambrano del equipo Omega, intentaron calmar la situación, pidiéndole que no insista en la pista del "Elegido" porque eso predispondría a la compañera que recibió el chaleco y dañaría la estrategia colectiva. Pero Katiuska replicó que ahora "no puede expresarse", en sus propias palabras, y que se siente limitada frente al grupo.



Zambrano advirtió al equipo contrario "la guerra"

Por su lado, tras la entrega del chaleco, Zambrano advirtió al equipo contrario que "la guerra" ya estaba declarada, refiriéndose a lo que considera una final inminente y a las peleas directas que vendrán en el llamado "Box Negro". Él declaró que quien fuera el hombre que acompañara a su equipo en esa etapa debía "pararse duro" y enfrentar la dinámica del Desafío Siglo XXI sin temor.

El reto de la noche había sido intenso: ambos equipos compitieron encadenados en la cintura, con obstáculos, rampas, mallas, túneles, y finalmente lanzamiento de discos para derribar tótems. El equipo Gamma mostró mejor puntería y se llevó la victoria al completar su tarea más rápido. Mientras tanto, Omega, pese a un buen inicio, fue superado y quedó en condición de tener una representante en riesgo.

El ambiente en la casa de Omega tras la prueba fue de tensión acumulada. Tina, otra integrante del grupo, reprochó a Zambrano, por lo que consideró una mala ejecución que perdió ventaja al equipo rival. Rosa y Katiuska debaten sobre quién debería estar más atento a las estrategias y la gestión emocional ante la incertidumbre del chaleco.

Katiuska, en especial, manifestó que para ella no se trata solo de quedar eliminada, sino de hacerlo "con la cabeza en alto", sin que su salida quede ligada a una apuesta errada o a rumores internos. "No quiero irme así", comentó, reafirmando su deseo de competir hasta el final.

