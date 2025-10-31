¿Cuánto pagaron por matar a B King y Regio Clown en México? Revelan cifra y pistas detrás de crimen

La Fiscalía del Estado de México confirmó la noche del jueves 30 de octubre la captura de Cristopher N., conocido como “El Comandante”, señalado como autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, reconocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemus, conocido como DJ Regio Clown. Ambos artistas fueron hallados desmembrados el 22 de septiembre en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla, luego de varios días de haber sido reportados desaparecidos en Ciudad de México.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según información entregada a El País de México y El Universal de México, la Fiscalía estableció que el doble homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas dentro de una red de distribución y comercialización de drogas sintéticas, particularmente narcóticos conocidos como tusi y Coco Channel. Las autoridades detallaron que la orden de asesinato habría sido dada por un hombre conocido como “El Pantera”, presunto integrante del grupo criminal Unión Tepito.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado de México, difundido por los medios mencionados, 'El Comandante' fue detenido e imputado por homicidio calificado, al ser considerado coautor intelectual y ejecutor del asesinato. Su captura se suma a la de otras 16 personas, 10 de ellas extranjeras —entre colombianos, venezolanos, cubanos y españoles—, detenidas por su presunta participación en delitos de narcotráfico, extorsión tipo “gota a gota”, secuestro y privación de la libertad.



Lo que pagaron por homicidio de B King y Regio Clown: detalles de la red vinculada al crimen

La investigación apunta a que el asesinato de los dos artistas colombianos fue resultado de una "venganza". El Universal de México informó que “El Pantera” habría decidido acabar con la vida de Regio Clown tras descubrir que este vendía drogas en los eventos privados “Sin Censura” sin su autorización, además de haber revelado su identidad ante terceros. Según la relatoría de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ese sería el principal motivo por el cual el cabecilla ordenó la ejecución y por la que habría pagado 200.000 pesos mexicanos —equivalentes a unos 40 millones de pesos colombianos—.



Las autoridades sostienen que existió un acuerdo entre “El Pantera”, “El Comandante”, “El Apá” y un hombre identificado como Mariano N., con el propósito de engañar a las víctimas y trasladarlas a un punto donde serían asesinadas. Un testigo citado por la Fiscalía declaró que “El Pantera” amenazó a todos los involucrados para garantizar su silencio. “El primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar”, habría dicho el hombre, según la declaración. También les ordenó que no volvieran a Ciudad de México ni al Estado de México “hasta diciembre”.

Publicidad

Los cuerpos de los dos músicos fueron localizados el 17 de septiembre, un día después de su desaparición, en bolsas de plástico similares a las utilizadas en un taller de reciclaje de propiedad de “El Apá”, ubicado en la colonia Renovación, en Iztapalapa. El hallazgo confirmó las sospechas iniciales de las autoridades, que desde el comienzo relacionaron el caso con el crimen organizado.

Según El País de México, la línea de tiempo de la investigación revela que desde el 11 de septiembre, cuando B King y su mánager llegaron a Ciudad de México desde Medellín, Cristopher N. había asignado a Mariano N. como chofer y asistente de los colombianos. El hombre los recogió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a bordo de una camioneta Ford Expedition roja, vehículo que días después también fue utilizado para trasladar los restos de las víctimas hacia Cocotitlán, donde fueron abandonados.

Publicidad

La Fiscalía explicó que El Comandante “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza”. De acuerdo con la investigación, el hombre hizo creer a Jorge Herrera, Regio Clown, que iniciarían juntos un negocio musical.

El 16 de septiembre, fecha en que ambos desaparecieron, Cristopher N. ordenó a Mariano N. que, “por instrucciones del Apá”, recogiera a los músicos en la plaza Miyana, en Polanco, y los llevara a la colonia Renovación, en Iztapalapa. Sin embargo, las autoridades señalan que el supuesto encuentro era en realidad una trampa. Un testigo declaró que las víctimas fueron asesinadas ese mismo día en una vivienda perteneciente a “El Apá”, y que posteriormente sus restos fueron trasladados al Estado de México.

Los avances de la investigación también reconstruyen los últimos momentos conocidos de los artistas antes de su desaparición. El periodista mexicano Carlos Jiménez difundió en su cuenta de X los mensajes que Jorge Herrera envió a su pareja el 16 de septiembre. En la conversación, el DJ le informó que se reuniría con “el Comandante” y “Mariano escolta”, y le aseguró que se cuidaría mucho porque “no confiaba en nadie”. Aun así, reiteró que debía asistir al encuentro “porque había que hacer negocios”.

En el chat compartido por los medios se lee:

—DJ Regio Clown: “Amor, ahora voy a una reunión. Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real para que estés pendiente.”

—Pareja: “Amor, con mucho cuidado.”

—DJ Regio Clown: “Sí, bb, tranquila.”

—Pareja: “¿Con quién vas a estar? Mínimo para saber, por cualquier cosa.”

—DJ Regio Clown: “Con Mariano y el comandante, le dicen comandante. Sergio lo conoce.”

—Pareja: “Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti.”

—DJ Regio Clown: “Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios.”

Publicidad

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, confirmó en entrevista con Noticias Caracol que el día de la desaparición los músicos salieron al gimnasio SmartFit, en la avenida Masaryk, sobre el mediodía. Su última comunicación con Bayron Sánchez ocurrió alrededor de las 4:36 de la tarde por WhatsApp, cuando el artista le informó que almorzaría con unos “amigos de Regio”. Esa fue la última vez que se supo de ellos.



¿Cómo fue el crimen de B King y Regio Clown en México?

Los primeros indicios del caso apuntaron a un vehículo Mercedes Benz gris, captado por cámaras de seguridad, que transportó a los colombianos desde Polanco hacia Iztapalapa. A bordo iban los músicos junto con Mariano N., quien habría seguido las instrucciones de El Comandante para entregarlos al grupo criminal.

Las autoridades sostienen que los hechos se originaron tras el evento “Independence Day. Sin Censura”, celebrado el 14 de septiembre, en el que B King se presentó por invitación de Regio Clown. La Fiscalía determinó que dicha fiesta fue un punto de encuentro clave para la venta y consumo de sustancias ilícitas, lo que terminó involucrando a los artistas en un ambiente de alto riesgo.

Publicidad

El País de México explicó que los agentes investigadores lograron rastrear los movimientos de los implicados mediante registros telefónicos y análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir el recorrido de las víctimas y vincular los vehículos usados con el grupo de sospechosos. A partir de esta información, se emitieron órdenes de captura contra varios de los involucrados, entre ellos El Comandante.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.