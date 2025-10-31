Samantha, perrita golpeada en Bogotá, ya había sido rescatada en 2018: la devolvieron a mismo hombre

Noticias Caracol conoció un giro en el caso de Samantha, la perrita golpeada recientemente en un edificio del norte de Bogotá, tras confirmar que el animal ya había sido rescatado en 2018 por presunto maltrato y, posteriormente, devuelto al mismo hombre que hoy vuelve a ser señalado por agredirla. Así lo reveló la concejal de Bogotá y exdirectora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Clara Lucía Sandoval, quien lideró el primer rescate cuando la golden retriever aún era conocida como Sara.

El caso de de la perrita Samantha, siete años después, volvió a ser viral en medio de un proceso de presunto maltrato animal, esta vez en la localidad de Usaquén. Las cámaras de seguridad de un conjunto residencial ubicado en la carrera 9 con calle 146 registraron cómo un hombre la golpeaba y arrastraba por los pasillos. El video se difundió en redes sociales y desató una ola de indignación que derivó en una denuncia ante las autoridades.

En respuesta al caso, el IDPYBA informó que “gracias a un operativo interinstitucional, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en conjunto con la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación, rescató a Samantha, una perrita de 14 años víctima de presunto maltrato animal”. Según el más reciente reporte del Instituto, el equipo médico veterinario realizó la valoración inicial de Samantha y encontró signos de dolor y lesiones compatibles con agresiones recientes. Por esta razón, se emitió un concepto técnico desfavorable y la Policía Ambiental efectuó la aprehensión preventiva del animal, que fue entregado nuevamente al IDPYBA para su custodia.



“El caso se conoció tras un reporte ciudadano allegado a los canales oficiales del IDPYBA y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observaba cómo su tenedor la golpeaba de manera indiscriminada, aparentemente por haberse orinado en un pasillo del edificio donde residía”, explicó la entidad distrital. En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer los resultados del examen médico veterinario a la perrita rescatada, donde confirmaron que presenta dolor en la zona de la columna y las costillas, además de signos de molestia articular, con "lesiones dermatológicas y pequeñas masas cutáneas en la región mandibular y labial, que están bajo observación".



Los estudios tomados por el Instituto encontraron también lesiones antiguas, entre estas una "fractura antigua en una costilla del lado izquierdo, además de cambios degenerativos crónicos en la columna vertebral y articulaciones compatibles con procesos de larga evolución".



Dueño de 'Samantha' ya la había agredido: IDPYBA responde

El caso de Samantha se remonta al año 2018 y también comenzó con un video viral. En esa ocasión, según informaron fuentes del IDPYBA a Noticias Caracol, un ciudadano denunció que un hombre había sido grabado agrediendo a su perrita dentro de un ascensor en un edificio de Suba. Las imágenes generaron rechazo y llevaron al IDPYBA y a la Policía a ejecutar un operativo de rescate. Los profesionales veterinarios del Instituto emitieron un concepto técnico desfavorable y la perrita quedó bajo protección del Distrito.

"Fue agredida con patadas por un hombre al interior de un ascensor. Además los videos que registraron los hechos se hicieron virales en redes sociales", destacó el Instituto de Protección y Bienestar Animal al respecto, añadiendo que, en ese momento, "la Policía efectuó la aprehensión material preventiva del animal y la entregó al IDPYBA, que asumió su custodia y atención integral".

La entidad distrital puntualizó en sus reportes que Samantha —antes conocida como Sara— fue aprehendida en diciembre de 2018 por presunto maltrato animal. “Samantha (antes conocida como Sara) fue aprehendida preventivamente por presunto maltrato animal, el 4 de diciembre de 2018, por parte de la Policía Nacional, en aplicación del artículo 46A de la Ley 84 de 1989”, señalaron y agregaron que en ese momento el animal quedó en custodia del IDPYBA para su protección y rehabilitación.

#ATENCIÓN 🚨 Andres Mauricio Ariza Guzmán es el nombre del maltratador. Este peligroso sujeto al parecer tiene denuncias desde el 2019 por golpear a Samantha. Un video compartido por un seguidor que data de 2018, se observa cuando Ariza Guzmán agredió en un ascensor a la mascota. https://t.co/9awtxTQnRM pic.twitter.com/AC6KK6R4At — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 29, 2025

Sin embargo, tras una solicitud de devolución del presunto agresor, “el Consejo de Estado decidió que le correspondía a la Inspección de Policía, como autoridad competente, decidir sobre la devolución, razón por la cual la Inspección de Policía ordenó expresamente devolver a Sara a su tenedor, mediante decisión del 23 de octubre de 2019”. El IDPYBA explicó que, una vez cumplidos los requisitos legales y el pago de las expensas, se procedió con la entrega del animal. “El Instituto, en cumplimiento estricto de esa orden y una vez acreditado el pago de las expensas, procedió a ejecutar la entrega del animal en el año 2019, según lo dispuso la inspección de policía”, indicó la entidad.

La misma denuncia fue hecha pública por Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá y exdirectora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a través de su cuenta en X, donde indicó que el antecedente involucra a la misma perrita y al mismo presunto agresor. “Me duele en el alma volver a hablar de ‘Sara’, la perrita que rescatamos del maltrato en 2018 cuando era directora del @AnimalesBog. Con horror me entero que su agresor, para ocultar su delito, le cambió el nombre a ‘Samantha’. En aquel momento hicimos todo para protegerla. Una batalla legal que duró más de un año, pero en 2019 el @consejodeestado determinó que solo los inspectores de policía podían decidir sobre su devolución y custodia. Hoy exijo que se aplique #LeyÁngel con toda firmeza. ¡Ni un animal más en manos de su maltratador!”, escribió.

En un video difundido por la misma concejal, relató cómo desde el IDPYBA intentaron impedir que la perrita regresara con quien la había maltratado. “Me duele profundamente y me llena de indignación volver a hablar del caso de una perrita llamada ‘Sara’, una perrita que en el 2018 fue rescatada del maltrato y por la que luchamos incansablemente desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para que no fuera de vuelta a su agresor. Hoy con horror me entero de que sigue siendo maltratada y el agresor, para camuflar su delito, le cambió el nombre a Samantha. Dicho sea de paso, el maltrato animal no solamente es un delito, es un acto de profunda crueldad”, aseguró.

Sandoval recordó que durante su dirección en el Instituto se emprendió una larga gestión legal para evitar que la perrita fuera devuelta. “Es inconcebible que la perrita haya sido devuelta y que este hombre siga libre. Desde el Instituto hicimos todo para protegerla, para evitar que volviera a su entorno. Hasta mi salida del Instituto la perrita todavía estaba bajo la custodia del Instituto, pero después el Consejo de Estado declaró que la autoridad competente para decidir sobre la devolución del animal era únicamente los inspectores de policía. Infelizmente, la decisión que se tomó fue devolverla a su agresor”, explicó.

Por lo pronto, según dio a conocer el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, el presunto agresor fue vinculado a un proceso penal en el más reciente caso de maltrato y que la Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación para establecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

“Luego de conocerse unas imágenes por medio de redes sociales, evidenciando un aberrante caso de maltrato animal, inmediatamente, en coordinación con el Distrito, el IDPYBA, la Policía Metropolitana de Bogotá y nuestra seccional de carabineros, realizamos el acompañamiento para que nuestra entidad del Distrito realizara la aprehensión material preventiva de esta mascota de nombre Samantha”, dijo.

El oficial añadió que el hombre abandonó su vivienda de manera voluntaria. “La persona tenedora de esta mascota fue vinculada a un proceso mediante noticia criminal por medio de nuestra Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal. Esta persona toma la decisión junto a su abogado de retirarse de su lugar de residencia para prevenir alguna situación de orden público y poder responder ante las autoridades por este hecho”, añadió el uniformado.

