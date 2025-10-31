En vivo
BOGOTÁ  / Samantha, perrita golpeada en Bogotá, ya había sido rescatada en 2018: la devolvieron a mismo hombre

Samantha, perrita golpeada en Bogotá, ya había sido rescatada en 2018: la devolvieron a mismo hombre

Noticias Caracol conoció que Samantha, la perrita agredida en el norte de la capital, ya había sido rescatada en 2018. El IDPYBA entregó detalles de la decisión judicial que permitió que regresara a las manos de su presunto agresor. Revelan video de primer caso viral que la involucró.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 31 de oct, 2025
Samantha quedó a disposición de las autoridades y todavía falta rescatar dos felinos más.
Samantha quedó a disposición de las autoridades.
