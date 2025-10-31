Consejo de Seguridad de ONU renueva mandato de Misión de Verificación en Colombia, pero con recortes

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió este viernes renovar la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que se encarga de verificar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC, monitorear el cese al fuego bilateral con el ELN y apoyar la reincorporación de excombatientes. Con 13 votos a favor y dos abstenciones, una de Estados Unidos y la otra de Rusia, el organismo prorrogó por un año la misión. Sin embargo, lo hizo reduciendo sus funciones. Se trata de una fractura en el voto unánime por primera vez en los ocho años de existencia de la Misión.

En la prórroga el organismo dejó por fuera dos funciones que hasta ahora desempeñaba la Misión. Por un lado, la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, por otro, el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. El texto patrocinado por el Reino Unido centra el papel de la Misión de Verificación en la paz y la seguridad, como ha insistido Estados Unidos.

Noticia en desarrollo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

