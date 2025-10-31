En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
MOVILIDAD BOGOTÁ 31 DE OCTUBRE
B KING Y REGIO CLOWN
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Consejo de Seguridad de ONU renueva mandato de Misión de Verificación en Colombia, pero con recortes

Consejo de Seguridad de ONU renueva mandato de Misión de Verificación en Colombia, pero con recortes

Con 13 votos a favor y dos abstenciones, una de estas la de Estados Unidos, la Misión de Verificación seguirá operando durante un año en el país. Sin embargo, en la decisión le retiró dos funciones.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Aprueban extensión del mandato de la misión de verificación de la ONU.

Publicidad

Publicidad

Publicidad