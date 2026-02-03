Noticias Caracol Revisión tecnomecánica
Es un control obligatorio que deben cumplir los carros y motos que circulan en Colombia. Su función es verificar que los sistemas mecánicos y las condiciones ambientales del automotor permitan un uso en vía sin riesgos.
Adiós a la tecnomecánica en 2026: estos vehículos no deberán pagar la revisión este año
En esta revisión, que es obligatoria, se evalúan frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico, carrocería, vidrios y emisiones contaminantes de carros y motos.