En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
FRENTE FRÍO EN COLOMBIA
NICOLÁS MADURO
LLUVIAS EN BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Revisión tecnomecánica

Revisión tecnomecánica

Es un control obligatorio que deben cumplir los carros y motos que circulan en Colombia. Su función es verificar que los sistemas mecánicos y las condiciones ambientales del automotor permitan un uso en vía sin riesgos.

  • Revisión tecnomecánica 2026: vehículos que no deberán pagarla este año
    Revisión tecnomecánica 2026: vehículos que no deberán pagarla este año -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Adiós a la tecnomecánica en 2026: estos vehículos no deberán pagar la revisión este año

    En esta revisión, que es obligatoria, se evalúan frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico, carrocería, vidrios y emisiones contaminantes de carros y motos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad