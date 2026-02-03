¿Quiénes acompañaron a Petro y Trump en la reunión de la Casa Blanca?

El presidente Gustavo Petro llegó puntual a su cita con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La Presidencia de Colombia publicó imágenes del encuentro entre los dos mandatarios, tras un año de tensiones diplomáticas, y en ellas se puede apreciar qué funcionarios de ambos países los acompañaron. (Lea también: Las primeras imágenes de la reunión de Petro y Trump en la Casa Blanca)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Minutos antes se vio el arribo del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la Casa Blanca, quien fue uno de los asistentes al importante encuentro con el que se espera que las relaciones binacionales mejoren.

Aunque se preveía que la conversación entre Petro y Trump fuera de solo 30 minutos, su conversación se extendió más de lo esperado, más de una hora.



¿Quiénes acompañaron al presidente Petro?

En las imágenes se ve por parte del Gobierno colombiano ingresaron junto al mandatario la canciller Rosa Villavicencio, el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que llegó días antes a la nación norteamericana para preparar el terreno de la reunión de este 3 de febrero.



De parte del Gobierno de Trump, estuvieron presentes el vicepresidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el congresista colombo-estadounidense Bernie Moreno, uno de los más fuertes críticos del presidente Petro. (Lea también: El vestido que Petro le regalará a Melania y las anchetas que lleva para Donald Trump y Marco Rubio)



#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos.



📍Oficina Oval

📸: Gobierno de Colombia pic.twitter.com/IyKpFwAlSG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Publicidad

No asistió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ha sido delegado por el presidente Trump en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, a donde se desplegaron buques meses antes de que se emprendiera el operativo militar con el que se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro.

El presidente Petro ha dicho que Estados Unidos debería devolver al líder chavista a Venezuela para que sea juzgado en su país.



Encuentro a puerta cerrada

Petro no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.

Publicidad

El colombiano llegó a las 10:53 de la mañana a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia, pero no fue recibido en la puerta ni por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar. Ingresó por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca.

Poco después se conocieron imágenes de ellos caminando por el Presidential Walk of Fame, un pasillo que creó el propio Trump y que tiene imágenes de todos los presidentes en la historia de Estados Unidos.

Expertos indican que las imágenes del encuentro muestran que tanto Trump como Petro se mostraron relajados durante el encuentro, cuyo uno de los temas principales tiene que ver con el narcotráfico.

Noticia en desarrollo.