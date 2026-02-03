En vivo
Buque de carga fue arrastrado por oleaje y encalló en playa Los Cocos de Santa Marta

Buque de carga fue arrastrado por oleaje y encalló en playa Los Cocos de Santa Marta

Videos muestran cómo las olas empujaron el buque hasta llevarlo directamente a la orilla, donde quedó varado frente a uno de los sectores más concurridos de la playa.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de feb, 2026
Buque de carga fue arrastrado por oleaje y encalló en playa Los Cocos de Santa Marta -
Tomada de redes sociales

Un buque comercial terminó encallado en la playa de Los Cocos, en la Bahía de Santa Marta, luego de ser arrastrado por el fuerte oleaje y el mar de leva que han afectado a la región Caribe durante los últimos días. El incidente ocurrió entre la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 de febrero, en medio de condiciones marítimas alteradas provocadas por un frente frío que impacta la costa norte del país.

Videos muestran buque sacudido por las olas en playa de Santa Marta

La embarcación se encontraba fondeada en la bahía cuando la fuerza del mar comenzó a desplazarla sin control. Las olas empujaron el buque hasta llevarlo directamente a la orilla, donde quedó varado frente a uno de los sectores más concurridos del litoral samario. Videos grabados por residentes y transeúntes muestran el momento en el que el navío es sacudido por el oleaje hasta quedar inmóvil sobre la arena.

De acuerdo con reportes, el encallamiento se produjo por la combinación de fuertes vientos, lluvias persistentes y oleaje elevado, fenómenos que han generado múltiples emergencias en Santa Marta y otros puntos del Caribe colombiano. La Dirección General Marítima (Dimar) había emitido previamente alertas meteomarinas por olas que podían alcanzar hasta cuatro metros de altura y vientos superiores a los 50 kilómetros por hora.

Tras conocerse la situación, autoridades marítimas y locales se desplazaron hasta la playa de Los Cocos para evaluar las condiciones del buque y verificar posibles riesgos. Las primeras inspecciones se concentraron en establecer si la embarcación presenta daños estructurales y si existe alguna amenaza de afectación ambiental en la zona costera.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incidente. Sin embargo, el encallamiento generó preocupación entre los habitantes del sector, debido a la cercanía del buque con áreas de uso recreativo y residencial. Además, el oleaje arrastró residuos y escombros hasta la playa, lo que evidenció el impacto de las condiciones marítimas en el entorno costero.

El hecho se presentó en un contexto más amplio de emergencia climática en Santa Marta. La Alcaldía, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, declaró alerta roja por la probabilidad de crecientes súbitas en varios ríos que desembocan en el mar Caribe. Como medida preventiva, se ordenó el cierre de playas y la restricción de actividades marítimas, incluyendo el zarpe de embarcaciones menores.

La situación en Santa Marta ha sido similar a la registrada en otras ciudades del Caribe, como Cartagena, donde también se adoptaron cierres preventivos por el fuerte oleaje. Las autoridades han reiterado el llamado a evitar el ingreso al mar mientras se mantengan estas condiciones, con el fin de prevenir accidentes. En cuanto al buque encallado, las autoridades analizan las maniobras necesarias para su retiro, las cuales dependerán de la evolución del clima y del comportamiento del mar en las próximas horas. El proceso podría requerir apoyo de remolcadores especializados, una vez las condiciones permitan una operación segura.

El encallamiento en la playa de Los Cocos se suma a una serie de afectaciones registradas en Santa Marta por las lluvias y el oleaje, que incluyen inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura. Mientras tanto, el monitoreo de las condiciones meteorológicas continúa, a la espera de una mejora que permita restablecer la normalidad en las zonas costeras.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

