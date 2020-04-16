Noticias Caracol Ricardo Arjona
Ricardo Arjona
-
Alicia Machado, ex Miss Universo, habló de su romance con Ricardo Arjona: "El casado era él"
La exreina de belleza venezolana reconoció sin remordimiento el romance que tuvo por varios años con el cantante guatemalteco que estaba casado. "¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante?".
-
Otra fanática se quita la ropa en pleno concierto de Ricardo Arjona: "Es mi ídolo"
La mujer hizo que el artista se confundiera mientras cantaba el tema 'Desnuda'. No es la primera vez que sucede durante una presentación del guatemalteco.
-
Fanática de Ricardo Arjona se quitó la ropa en pleno concierto
La mujer permaneció en lencería mientras el artista interpretaba 'Desnuda'. Los videos del inusual momento no tardaron en hacerse virales.
-
“El concierto que nunca voy a volver a hacer”: Ricardo Arjona reveló detalles de su show virtual
Será el próximo 10 de abril en las ruinas capuchinas de Antigua, ciudad del sur de su natal Guatemala.
-
La historia de la colombiana que dejó de ir a su graduación para estar con Ricardo Arjona en Londres
El artista publicó un video de Laura y otros tres fans que viajaron, antes de la pandemia, a compartir con él y escuchar, en primicia, su nuevo álbum.
-
Más creativos que nunca: así se mueve el mundo de la música durante la pandemia
Ricardo Arjona estrenará álbum, Selena Gómez lanzó sencillo y Sting hizo música desde casa.
-
La 'vaciada' que le pegó Amparo Grisales a Ricardo Arjona por altanero
El imitador no aceptó usar una peluca en su presentación y, por eso y otros errores, quedó en riesgo. Resumen de los mejores momentos en Yo me llamo.
-
“¿Eres casado?”: Amparo Grisales no disimuló su interés en un concursante de Yo me llamo
“Es igualito a un novio mío español que tuve”, dijo la diva colombiana, aunque reconoció que su expareja se portó “remal” durante la relación.
-
Ricardo Arjona lanza ‘Señorita’ junto con una invitación especial para sus fans
El cantante guatemalteco creó un concurso con su más reciente producción, en el que un mensaje de texto decidirá quién será su invitada VIP en la gira.
-
Rapsoda, la banda 'retro' que abrirá el concierto de Ricardo Arjona en Cali
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona llega a Cali para su ‘Viaje Tour’ y la agrupación caleña Rapsoda será la única telonera del concierto que tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio en el Diamante de Béisbol, ubicado en el sur de la ciudad.