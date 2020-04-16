Publicidad

Noticias Caracol  / Ricardo Arjona

Ricardo Arjona

  • Alicia Machado y Ricardo Arjona
    Alicia Machado reveló detalles de su relación amorosa con Ricardo Arjona -
    Fotos: YouTube / @ricardoarjona
    ENTRETENIMIENTO

    Alicia Machado, ex Miss Universo, habló de su romance con Ricardo Arjona: "El casado era él"

    La exreina de belleza venezolana reconoció sin remordimiento el romance que tuvo por varios años con el cantante guatemalteco que estaba casado. "¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante?".

  • Ricardo Arjona
    Ricardo Arjona
    Getty Images via AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Otra fanática se quita la ropa en pleno concierto de Ricardo Arjona: "Es mi ídolo"

    La mujer hizo que el artista se confundiera mientras cantaba el tema 'Desnuda'. No es la primera vez que sucede durante una presentación del guatemalteco.

  • Ricardo Arjona
    Ricardo Arjona
    AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Fanática de Ricardo Arjona se quitó la ropa en pleno concierto

    La mujer permaneció en lencería mientras el artista interpretaba 'Desnuda'. Los videos del inusual momento no tardaron en hacerse virales.

  • ricardo arjona foto afp
    ---
    Foto: AFP.
    ENTRETENIMIENTO

    “El concierto que nunca voy a volver a hacer”: Ricardo Arjona reveló detalles de su show virtual

    Será el próximo 10 de abril en las ruinas capuchinas de Antigua, ciudad del sur de su natal Guatemala.

  • ricardo_arjona_cali.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    La historia de la colombiana que dejó de ir a su graduación para estar con Ricardo Arjona en Londres

    El artista publicó un video de Laura y otros tres fans que viajaron, antes de la pandemia, a compartir con él y escuchar, en primicia, su nuevo álbum.

  • ricardo_arjona.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Más creativos que nunca: así se mueve el mundo de la música durante la pandemia

    Ricardo Arjona estrenará álbum, Selena Gómez lanzó sencillo y Sting hizo música desde casa.

  • arjona.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    La 'vaciada' que le pegó Amparo Grisales a Ricardo Arjona por altanero

    El imitador no aceptó usar una peluca en su presentación y, por eso y otros errores, quedó en riesgo. Resumen de los mejores momentos en Yo me llamo.

  • amparo-grisales-arjona.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    “¿Eres casado?”: Amparo Grisales no disimuló su interés en un concursante de Yo me llamo

    “Es igualito a un novio mío español que tuve”, dijo la diva colombiana, aunque reconoció que su expareja se portó “remal” durante la relación.

  • AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Ricardo Arjona lanza ‘Señorita’ junto con una invitación especial para sus fans

    El cantante guatemalteco creó un concurso con su más reciente producción, en el que un mensaje de texto decidirá quién será su invitada VIP en la gira.

  • 10982111_10152681433261863_2063374594602800828_o.jpg
    COLOMBIA

    Rapsoda, la banda 'retro' que abrirá el concierto de Ricardo Arjona en Cali

    El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona llega a Cali para su ‘Viaje Tour’ y la agrupación caleña Rapsoda será la única telonera del concierto que tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio en el Diamante de Béisbol, ubicado en el sur de la ciudad.

