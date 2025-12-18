En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan muertos a periodista deportiva Christina Chambers y a su esposo en su casa: bebé sobrevivió

Hallan muertos a periodista deportiva Christina Chambers y a su esposo en su casa: bebé sobrevivió

La Policía informó que los cuerpos presentaban heridas de bala y por el momento descarta que haya un tercer involucrado en el crimen. ¿Quién disparó?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Christina Chambers, periodista deportiva, fue hallada muerta junto a su esposo
Tomada de la cuenta de Facebook de Christina Chambers

Publicidad

Publicidad

Publicidad