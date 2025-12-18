Hallan muertos a periodista deportiva Christina Chambers y a su esposo en su casa: bebé sobrevivió

El mundo del periodismo deportivo y la comunidad académica se encuentran de luto tras la confirmación de la trágica muerte de Christina Chambers, una reconocida comunicadora cuya trayectoria dejó una huella profunda en el estado de Alabama, Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información confirmada por la cadena WBRC (medio para el cual Chambers trabajó durante años), la periodista fue hallada sin vida el pasado martes 16 de diciembre en la mañana, en lo que las autoridades locales han calificado preliminarmente como un asesinato-suicidio.

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Hoover, luego de que la Policía acudiera al domicilio tras una llamada de alerta.



Según los reportes del Departamento de Policía de Hoover, un familiar de la pareja ingresó a la residencia alrededor de las 9:00 a.m. “para verificar el bienestar de un matrimonio, quienes finalmente fueron encontrados muertos en el interior”.



“La Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson identificó a los dos individuos como Christina Nicole Chambers, de 38 años, y Johnny Rimes Jr., de 41, ambos residentes de Hoover, Alabama. Ambos parecían haber sufrido heridas de bala”, agregó el informe oficial. (Lea también: Revelan autopsia de Rob y Michele Reiner: la causa de muerte oficial de la que acusan a su hijo)



Un milagro en medio del dolor

Dentro de la impactante escena, las autoridades informaron que un bebé de 3 años, hijo de la pareja, se encontraba dentro de la casa en el momento de los hechos. “No hay evidencia de que el niño haya sufrido daño físico”, señaló la Policía.

Publicidad

El menor de edad quedó bajo el cuidado de familiares mientras se esclarecen los detalles del suceso que ha conmocionado a la opinión pública.



Christina Chambers dedicó su vida al deporte

La periodista no era una desconocida para la audiencia. WBRC recordó en su homenaje que la reportera se unió a su equipo en 2015. Fue el rostro de programas como Sideline y se destacó por su versatilidad, llegando incluso a presentar la cobertura del Maratón de Mercedes mientras ella misma participaba como corredora, demostrando su amor por el atletismo, deporte que practicó como atleta becada en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB).

A pesar de haber dejado su cargo de tiempo completo en 2021 para explorar nuevos horizontes en la comunicación corporativa y la docencia, Chambers nunca se alejó del todo de los micrófonos. Continuó colaborando de manera independiente durante las temporadas de fútbol americano de 2025, reafirmando su compromiso con la profesión que amaba.

Publicidad

En sus últimos años, se dedicó a formar a las nuevas generaciones ejerciendo como profesora de periodismo audiovisual en la Escuela Secundaria Thompson. Fue nombrada Asesora del Año 2024 por la Asociación de Prensa Escolar de Alabama.

“Bajo su dirección, el equipo de transmisión de THS TV recibió el Premio Alex House a la Sostenibilidad Periodística en 2025. También fue mentora de dos Periodistas del Año de Alabama, guio a estudiantes a un Campeonato Estatal de Noticias de Radiodifusión de SkillsUSA y guio a su programa a dos Premios Generales de Radiodifusión All-Alabama”, indicó el doctor Wayne Vickers, Superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, al medio para el que trabajó la periodista deportiva.

Sus colegas la describieron como una mujer de una calidez humana inigualable. Jeh Jeh Pruitt, presentador de WBRC, expresó con dolor: "Era una de las personas más dulces que conozco. Amaba a su hijo y amaba la vida. Me alegra haber tenido la oportunidad de abrazarla hace solo una semana".

Entretanto, las autoridades informaron que “continúan investigando las circunstancias que llevaron a este trágico incidente en conjunto con la Oficina del Médico Forense del Condado de Jefferson, quien tomará la determinación final sobre la causa de la muerte. No se divulgará más información hasta que concluya la investigación”. (Lea también: Mujer fue hallada sin vida en congelador de tienda en Estados Unidos: esto se sabe)

Publicidad

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.