Revelan foto clave de Zulma Guzmán, empresaria señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

Se siguen conociendo detalles del caso de Zulma Guzmán Castro, la empresaria acusada del presunto asesinato por envenenamiento de dos niñas en Bogotá en abril y quien fue rescatada del río Támesis en Londres este martes después de que las autoridades británicas emitieron una orden de arresto en su contra en el Reino Unido. En las últimas horas se dio a conocer una fotografía de la mujer que corresponde al último ingreso que hizo a ese país europeo, días después de que se emitió una notificación roja de la Interpol a principios de diciembre por este caso.

Ese ingreso, según han podido establecer las autoridades, ocurrió el 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia colombiana. De hecho, la investigación que encabeza el CTI de la Fiscalía señala que la empresaria viajó a Argentina, Brasil y España antes de aterrizar en el Reino Unido, donde finalmente fue localizada luego de ser rescatada del río Támesis en Londres.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer "en situación de peligro" cerca del Puente de Battersea, en el suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 a.m. hora local del martes 16 de diciembre. "La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 a.m. y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida", añadieron las autoridades londinenses.



Zulma Guzmán Castro. Suministrada

Guzmán Castro está acusada del asesinato de las dos menores de edad, de 14 y 13 años de edad, quienes murieron después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro, en abril de este año en Bogotá. La empresaria, por su parte, niega el crimen y señala que se trata de una campaña para desprestigiarla.

Las autoridades colombianas habían pedido asistencia a la Policía británica para detener a Guzmán. Luego de su rescate, se conoció también que un aviso de arresto contra la empresaria fue emitido a principios de esta semana por el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres. Se trata de un juzgado de primera instancia de Londres que maneja casos criminales, de extradición y antiterrorismo.

Medios británicos aseguran también que la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, en inglés) la estaba "buscando activamente". Fuentes de la NCA confirmaron que "estaban al tanto" de las acusaciones que versaban contra una mujer colombiana, si bien evitaron dar más detalles sobre el caso.

Ahora, se sabe que la empresaria, señalada del doble homicidio, está bajo observación médica y que una vez recupere su estado de salud, será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica para una audiencia de extradición o deportación a Colombia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL