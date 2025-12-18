En vivo
Revelan foto clave de Zulma Guzmán, empresaria señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

Revelan foto clave de Zulma Guzmán, empresaria señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

Se trata de la fotografía del ingreso de Guzmán Castro al Reino Unido, que se estima fue el 11 de noviembre pasado, cuando ya era prófuga de la justicia. La mujer se encuentra hospitalizada luego de ser rescatada del río Támesis.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 18 de dic, 2025
Zulma Guzmán Castro.
