Ricardo Arjona anuncia concierto en Colombia para 2026: todos los detalles

La capital colombiana se prepara para recibir a uno de los iconos más influyentes de la música latinoamericana: Ricardo Arjona. Después de generar una expectativa masiva y batir récords de convocatoria en múltiples latitudes, se confirma que “Lo que el seco no dijo tour” hará una parada obligatoria en Colombia en 2026.

El impacto de “Lo que el seco no dijo tour” ha sido inmediato y arrollador, posicionándose ya como uno de los espectáculos más esperados del 2026. Arjona no solo está vendiendo entradas; está redefiniendo el concepto de experiencia en vivo. Este tour se distingue por ir mucho más allá de un concierto tradicional, combinando las mejores escenas, una producción espectacular y ese toque único que solo la creatividad del guatemalteco puede garantizar.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Colombia?

El espectáculo, que promete ser una de las experiencias en vivo más impactantes del año, tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el 31 de julio de 2026. La producción de este magno evento correrá a cargo de Move Concerts y Páramo Presenta, asegurando un montaje a la altura de la reputación que precede a esta gira.



Precios de las entradas para Ricardo Arjona en Bogotá

Piso 3 (302 / 318): $212.200

$212.200 Piso 3 (304 - 303 & 316 - 317): $282.900

$282.900 Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315): $318.200

$318.200 Piso 3 (307 - 313): $353.600

$353.600 Piso 2 (208 - 212): $447.900

$447.900 Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214): $495.000

$495.000 Platea (104 - 106): $553.900

$553.900 Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218): $601.100

$601.100 Platea (101 & 103): $811.100

$811.100 Platea (102): $813.200

$813.200 Tribuna Fan Sur: $931.100

La venta de la boletería se llevará a cabo a través de TuBoleta y seguirá un cronograma detallado de preventas:



Preventa Movistar y Preventa Mundo Arjona inician simultáneamente el 8 de diciembre desde las 11:00 a. m. , extendiéndose hasta el 10 de diciembre a las 10:59 a. m..

y inician simultáneamente el , extendiéndose hasta el 10 de diciembre a las 10:59 a. m.. Posteriormente, la Preventa Banco Falabella tomará el turno a partir del 10 de diciembre a las 11:00 a. m. y estará disponible hasta el 12 de diciembre a las 10:59 a. m..

tomará el turno a partir del y estará disponible hasta el 12 de diciembre a las 10:59 a. m.. Finalmente, la Venta general para el público en general se abrirá el 12 de diciembre a partir de las 11:00 a. m..

El éxito de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona ha agotado completamente las entradas para 27 fechas de su residencia en Guatemala. En Sudamérica, la respuesta ha sido igualmente fervorosa: se reportan 12 fechas agotadas en Argentina y 8 fechas con sold out total en Chile.

El fenómeno se replica en Norteamérica, un mercado donde el artista también ha dejado una huella imborrable. Hasta ahora se ha reportado un doble “SOLD OUT” en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, junto con cinco fechas agotadas en Miami. Además, la llegada a la capital colombiana se dará luego de que Arjona haya cumplido una gira exitosa por los Estados Unidos, donde tiene programados más de 35 conciertos.



Este trabajo musical ha resonado profundamente entre sus seguidores, convirtiéndose en el álbum favorito del cantautor. Las cifras que acompañan a “SECO” son contundentes: supera las 80 millones de reproducciones en plataformas y acumula más de 100 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube.



Este disco marca un hito en la lucha por establecer y defender los géneros musicales en español. Sencillos como “Despacio Que Hay Prisa”, seguido de “Mujer” y “70%”, han sido las composiciones que se han sumado al vasto repertorio de la música latinoamericana que el artista ha forjado a lo largo de décadas.

