Noticias Caracol  / Roberto Carlos

Roberto Carlos

  • Roberto Carlos
    El cantante Roberto Carlos se accidentó -
    Foto: AFP
    MUNDO

    Roberto Carlos sufrió accidente de tránsito: esto se sabe sobre su estado de salud

    El cantante de más de 80 años se accidentó manejando uno de sus vehículos de lujo. Su equipo se pronunció.

  • imitador_de_roberto_carlos_gana_yo_me_llamo_0.png
    ENTRETENIMIENTO

    De director de un coro al doble perfecto: paso a paso del triunfo de Roberto Carlos en ‘Yo me llamo’

    En Angelópolis, Antioquia, municipio del que es oriundo el concursante Albert Sánchez, se vivió con euforia la gran final del programa.

  • angelopolis.png
    ENTRETENIMIENTO

    Así celebró Angelópolis gracias a la victoria del imitador de Roberto Carlos en ‘Yo me llamo’

    Los habitantes de este municipio en el suroeste antioqueño se reunieron para vivir la vibrante final del concurso.

  • yo-me-llamo-roberto-carlos.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Roberto Carlos es el doble exacto de la séptima temporada de ‘Yo me llamo’

    Ganó con el 57 % de los votos frente a Jorge Celedón. El imitador del brasileño recibió 600 millones de pesos.

  • Foto: Archivo Colprensa - Canal Caracol
    ENTRETENIMIENTO

    Amparo Grisales pide ayuda para encontrar a perrita extraviada de participante de ‘Yo Me Llamo’

    Se trata de la mascota de Albert Sánchez, imitador del artista Roberto Carlos en el programa.

  • cesar_escola_llorando.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    ‘Lady Laura’, la interpretación de Roberto Carlos que le sacó lágrimas a César Escola

    El jurado se conmovió por la letra de la canción, que le recordó a su fallecida madre. El imitador del brasilero obtuvo buenas críticas en su presentación.

  • jose-jose-y-vicente-fernandez.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Duetos más recordados de José José: de Vicente Fernández a Juan Gabriel

    Lo mismo cantó bolero que música ranchera, pues el don de su voz lo hizo polifacético. Sus colaboraciones son historia viva de la música en español.

  • roberto-carlo-cali.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    El exitoso cantante de la música romántica Roberto Carlos estará en Cali

    Foto: cortesíaEl próximo sábado 7 de mayo se presentará el cantante brasileño, Roberto Carlos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, con su exitoso y último álbum hasta el momento, Primera Fila, grabado en los estudios Abbey Road de Londres.

  • latin_recording_academy_person_11.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Las celebridades que acompañaron a Roberto Carlos en homenaje de los Grammy

    El mundo de la música latina reconoció los 55 años de carrera del artista brasileño, en una ceremonia en Las Vegas. Así transcurrió la gala.

  • robertocarlos_0.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Roberto Carlos recibirá homenaje de varios artistas en los Grammy Latino

    Alejandro Sanz, Carlos Vives, , Romeo Santos, Camila, Paula Fernandes, Jesse & Joy, Victor Manuelle y Dionne Warwick serán los encargados de homenajear al cantautor brasileño Roberto Carlos en la gala de la Persona del Año, organizada por la Academia Latina de la Grabación.

