Lo que se sabe sobre bomba hallada en frontera con Ecuador: militares colombianos ya la detonaron

Militares colombianos detonaron de manera controlada la bomba hallada en la zona fronteriza con Ecuador que, según el presidente Gustavo Petro, era del Ejército del país vecino, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. "En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien agregó que expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con apoyo del Ejército y de la Policía, "realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación".



"La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas", detalló el ministro Sánchez, por lo pronto.

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La bomba, cuyo tipo no ha sido informado por las autoridades, y que al parecer fue lanzada desde un avión, fue hallada en el departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador. Según denunció Petro, fue arrojada por el país vecino en un bombardeo, aparentemente contra grupos criminales. "Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó el mandatario en X.

La primera información sobre el proyectil hallado sin explotar la dio el mandatario colombiano el lunes en la noche durante un consejo de ministros cuando afirmó: "Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados". Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa.



El mandatario colombiano contestó poco después: "Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble", en aparente referencia a la afirmación de Noboa.



En todo caso, este incidente de la bomba se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países, después de que Noboa impuso aranceles a los productos importados desde Colombia, con el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y otros grupos ilegales en la frontera, lo que dio pie a una guerra comercial que aún persiste.



¿Qué se sabe de la bomba hallada en la frontera?

Información castrense apunta a que se trataría de una bomba que es utilizada habitualmente por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Con un peso total de 250 kilos, el artefacto contenía unos 55 kilos de explosivos de alto poder. Imágenes que circulan muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación y muy cerca el cráter que dejó tras su caída, en medio de cultivos de hoja de coca. Expertos estiman que se trata de una "bomba de caída libre" de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil. No son teleguiadas y caen por efecto de la gravedad.

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"Estábamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida", relató Julián Imbacuán, un campesino de la zona, en una entrevista con la AFP. El habitante de El Amarradero, del municipio de Ipiales, aseguró que la bomba cayó "cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros" y más tarde encontró el artefacto sin estallar.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE