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Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez celebró triunfo de Venezuela en mundial de béisbol: "Día de júbilo, no laborable"

Delcy Rodríguez celebró triunfo de Venezuela en mundial de béisbol: "Día de júbilo, no laborable"

"Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria", le dijo la presidenta encargada de Venezuela a los integrantes de la selección venezolana.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Editado por: William Moreno Hernández
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la declaración de 'día de júbilo nacional no laborable' para celebrar mañana miércoles el triunfo de la selección de Venezuela, que se coronó campeona tras vencer a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol. "He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar", anunció la mandataria encargada en su cuenta de X. Asimismo, invitó a la población a celebrar en un "gran concierto", del que no dio más detalles.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está "demasiado feliz" y dijo querer "agradecer y abrazar" a los integrantes de la selección venezolana. "Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones", expresó la mandataria encargada en video.

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"Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor", agregó Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero. La líder chavista subrayó que es "la primera vez en la historia" que Venezuela gana este torneo mundial. "Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos", añadió en un mensaje.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también felicitó y expresó su orgullo por el equipo venezolano en un mensaje publicado en Telegram, y agregó que "ha hecho realidad el sueño" del país suramericano. Asimismo, el Ministerio de Comunicación e Información celebró la victoria venezolana y expresó sus felicitaciones. "Noche gloriosa y llena del más grande orgullo", señaló la cartera de Estado en su cuenta de Telegram.

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, cuya final se disputó en la ciudad estadounidense de Miami. El triunfo venezolano fue impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

Este martes, la líder de la oposición mayoritaria y premio nobel de la paz, María Corina Machado, junto a otros dirigentes y partidos opositores celebraron en redes sociales la victoria venezolana.

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Más temprano, e presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el expresidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desearon suerte a la selección venezolana en la final del torneo.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

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EFE

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