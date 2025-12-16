Roberto Carlos sufrió accidente de tránsito: esto se sabe sobre su estado de salud

Hay preocupación entre los seguidores del cantante Roberto Carlos, luego de que se conociera que el brasilero de 84 años sufrió un accidente de tránsito. Por fortuna, los reportes internacionales han indicado que el músico salió ileso del siniestro y ya fue dado de alta.



¿Qué fue lo que le ocurrió a Roberto Carlos?

Lo que se ha reportado en medios brasileros es que Roberto Carlos se encontraba manejando su Cadillac por la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, cuando ocurrió el accidente. El cantante se encontraba grabando el programa especial de fin de año de la cadena de televisión TV Globo en la madrugada del domingo.

Según se supo, los frenos del vehículo empezaron a fallar, por lo que el cantante perdió el control y el carro impactó contra tres automóviles del equipo técnico durante la filmación. "Nos gustaría informarles que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un pequeño accidente automovilístico", informó la cadena de televisión en un comunicado.

Además del cantante, otras tres personas de su equipo resultaron afectadas en el siniestro y, según indicaron, fueron trasladados a un hospital local como medida de precaución. Tras ser sometidos a exámenes médicos, todos fueron dados de alta sin complicaciones, señaló TV Globo.



Por su parte, el equipo del cantante también informó en su cuenta oficial de Instagram que se trató de un "pequeño accidente" y que el artista "fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas". También agregaron en el comunicado un agradecimiento a las personas que manifestaron su preocupación por el cantante: "Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien".



Cabe resaltar que todo pasó en medio de la grabación del videoclip ‘Especial Roberto Carlos: Noite Feliz’, algo que se ha convertido para en una tradición para el cantante y su público, ya que lleva 50 años consecutivos haciendo este proyecto que emociona a todos sus seguidores en estas festividades.

Tras lo ocurrido, la revista Quem publicó algunas fotografías de Roberto Carlos saliendo del hotel en el que se estaba hospedando acompañado de su conductor. En otras imágenes se ve al cantante a bordo de un carro, en el asiento del pasajero. Al cantante brasilero se le ve bastante tranquilo y hasta sonriente, demostrando que por fortuna no sufrió heridas graves en el accidente.

Otros detalles que se conocieron del accidente es que ocurrió en un Cadillac clásico, de los que tiene una colección bastante famosa el cantante. Se presume que sería un DeVille Coupé de 1960 que empezó a fallar cuando iba subiendo por una pendiente. En su colección también tiene otros vehículos de lujo como Audi y Lamborghini, un gusto que se refleja en sus famosas canciones como "O Cadillac" y "O Calhambeque", en portugués, un automóvil viejo o desvencijado



Roberto Carlos canceló conciertos tras accidente

En la página web oficial del intérprete de 'Un millón de amigos' se puede ver que tenía previsto ofrecer dos conciertos el domingo y lunes en Rio de Janeiro, los cuales fueron cancelados. A finales de diciembre tiene pautadas presentaciones en Duque de Caxias, en el estado de Rio, y Salvador, en el noreste del país. En febrero del próximo año tiene previsto emprender una gira que lo llevará a varias ciudades de Estados Unidos y México.

Conocido como "El rey de la música latina", Roberto Carlos es uno de los artistas brasileños más exitosos de todos los tiempos. Con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantautor es considerado un ícono de la MPB (música popular brasileña) y la balada romántica en Brasil y toda América Latina.

