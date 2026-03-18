Así puede subirse al Metro de Bogotá desde ya: es gratis, esto debe hacer

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá avanza y genera expectativas sobre su futura operación. Mientras continúa la ejecución del proyecto, existe un espacio que permite a la ciudadanía aproximarse desde ahora a lo que será el sistema. Se trata del Vagón Escuela, una iniciativa de la Empresa Metro de Bogotá que funciona como un entorno pedagógico abierto al público y que ofrece una experiencia anticipada de lo que implicará viajar en el metro.

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El espacio fue instalado en el Parque de los Niños y las Niñas, ubicado en la carrera 60 # 63-49. Allí se puede ingresar a una réplica de uno de los vagones de la futura Línea 1. La iniciativa surgió con el propósito de introducir a los habitantes en elementos básicos del sistema, desde normas de comportamiento hasta conceptos relacionados con movilidad sostenible. De esta manera, quienes participen obtienen información previo al inicio de la operación comercial y desarrollan un conocimiento directo sobre el funcionamiento del nuevo modo de transporte.



¿Cómo funciona el Vagón Escuela del Metro de Bogotá?

La experiencia está habilitada de martes a domingo, incluidos festivos, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Para el ingreso se aplica un protocolo que varía según la edad o el tipo de visitante. Las personas mayores de 15 años que no asistan con menores deben inscribirse con 48 horas de anticipación al correo habilitado por la Empresa Metro de Bogotá. En cambio, quienes lleguen acompañados por niños menores de 14 años pueden ingresar sin inscripción previa. El acceso es gratuito.



Esta dinámica busca ordenar el flujo de visitantes y garantizar un uso adecuado del espacio. La iniciativa también se incorpora a las estrategias distritales de cultura ciudadana orientadas al transporte público, ya que dentro del Vagón Escuela no solo se observa el interior de un tren, sino que se participa en actividades diseñadas para comprender las prácticas de convivencia que exige un sistema masivo de este tipo.



¿Listos para la llegada del Metro? 🤩 Ven al #VagónEscuelaMetro y prepárate para la transformación de nuestra ciudad. Conoce de cerca la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝 y descubre cómo ser un ciudadano ejemplar. pic.twitter.com/maE6QX73y2 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 13, 2026

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El Vagón Escuela es un recurso pedagógico que explica diversos elementos de la Línea 1 del proyecto metroferroviario. Allí se describe el trazado del sistema, las estaciones proyectadas y los principios operativos vinculados al viaje. El público puede entender, por ejemplo, cómo será el acceso a las estaciones, cómo funcionará el control de ingreso y qué tipo de interacción se espera entre los usuarios en el interior del tren.

En el interior del Vagón Escuela es posible observar los asientos, las barras de sujeción, la disposición de puertas y señales informativas. También se proyectan contenidos audiovisuales que explican el funcionamiento del sistema y las etapas de construcción ejecutadas hasta la fecha. La visita también permite aproximarse a los lineamientos estatales sobre seguridad, respeto por el espacio público, normatividad relacionada con la movilidad y aspectos centrales de la planeación urbana asociados al metro. Dicho vagón se convierte en una plataforma para difundir información técnica y fomentar prácticas de uso responsable.



¿Cómo avanzan las obras del Metro de Bogotá?

La construcción del metro supera ya el 70% de su ejecución, de acuerdo con reportes oficiales del Distrito. El avance del viaducto y otros componentes de infraestructura ha fortalecido el interés ciudadano por el sistema, lo cual explica la demanda por actividades que permitan conocerlo antes de su inauguración. El Vagón Escuela se integra a estas acciones anticipadas y complementa los ejercicios de divulgación institucional que buscan preparar a la población para la transición hacia un modo de transporte que se integrará con el resto de la red pública.

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Aunque el proyecto aún se encuentra en fase constructiva, el enfoque pedagógico apunta a familiarizar a la ciudadanía con procesos futuros, tales como el paso por torniquetes, la permanencia en plataformas, la manera de abordar y descender del tren y las pautas básicas para evitar riesgos dentro de la infraestructura. Este tipo de información resulta fundamental en un sistema que operará bajo estándares similares a los de otras ciudades con metro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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