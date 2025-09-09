Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia ataque con dron y publica video: Túnez dio su versión

La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un video, en que fue atacada por un "dron", después de que una de sus embarcaciones se incendió en el puerto de la capital tunecina donde estaba atracado y de que la Guardia Nacional tunecina difundió de madrugada un comunicado en el que atribuyese el fuego a la quema fortuita de un chaleco salvavidas. Las canales oficiales de la flotilla difundieron un video grabado a las 00:29 a.m. horas de este martes, que muestra una ráfaga que desciende desde lo alto y el sonido de un impacto en uno de los barcos que posteriormente se incendió.

La flotilla denunció previamente un ataque contra uno de sus barcos, tras lo que la Guardia Costera aseguró en la madrugada del martes en un comunicado que "no existe ningún acto hostil ni ataque externo". El motivo del incendio, según su investigación preliminar, es que "partió de los chalecos salvavidas de dicho buque".

"¿Quién es el dueño de ese dron? Estamos en territorio soberano tunecino", dijo en un vídeo el brasileño Thiago Ávila, uno de los integrantes de la flotilla, desde el puerto de Sidi Bou Said, donde los barcos que zarparon desde España a principios de mes comenzaron a atracar el domingo, a la espera de reunir más barcos y proseguir su viaje a Gaza.



Según integrantes que se encontraban a bordo de la embarcación dañada, el incendio "no provocó daños mayores, sino superficiales", y que tiene previsto continuar su viaje a la Gaza este miércoles para denunciar el bloqueo israelí.

Los organizadores de la flotilla aseguraron que todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo que denunciaron el ataque como "dirigido a intimidar y frustrar" la iniciativa civil internacional.

Wael Naouar, portavoz de la Flotilla magrebí que se une a la que salió de España para continuar la travesía prevista para este miércoles, pidió a los tunecinos acudir al puerto para proteger las embarcaciones. Decenas de tunecinos se unieron esta madrugada al grito de "viva Palestina".

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above.

Entretanto, la Flotilla Sumud continuará este miércoles su travesía para romper el bloqueo en Gaza pese al "ataque" sufrido y aseguró que la "investigación es secreta" y "se trata de un tema de seguridad de Estado", declaró el portavoz Ghassen Henchiri en una rueda de prensa en la capital tunecina emitida en directo. El miembro de la Flotilla, el portugués Miguel Duarte, que se encontraba en el barco incendiado y también intervino, aseguró que vieron sobrevolar "un dron" que "arrojó" algo que "explotó" y "provocó" un fuego en la embarcación "La Familia", estacionada en aguas tunecinas frente al puerto de Sidi Bou Said.

El Ministerio de Interior de Túnez aseguró poco después del incidente de esta madrugada que el incendio de la embarcación fue provocado por la quema de un chaleco salvavidas y negó que se tratara de "un acto hostil".

EFE