Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia ataque con dron y publica video: Túnez dio su versión

Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia ataque con dron y publica video: Túnez dio su versión

El video muestra una ráfaga que desciende desde lo alto y el sonido de un impacto en uno de los barcos que posteriormente se incendió. Los hechos ocurrieron en el puerto de la capital tunecina.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:09 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Flotilla que lleva ayuda a Gaza.
AFP