Departamento de Vaupés

VIDEO | Así quedó avioneta ambulancia que se accidentó en Vaupés: se prendió fuego
Varias personas que llegaron al punto captaron imágenes de la aeronave siniestrada, la cual cayó en medio de árboles y arroyos de agua.
Esta es la hipótesis del accidente aéreo en Vaupés que dejó 4 muertos: "Pierde el control"
Tras el grave incidente acontecido en una comunidad indígena del Vaupés, las autoridades dieron a conocer el primer reporte preliminar del caso. Por ahora se adelantan labores para recuperar los cuerpos de las víctimas.
Accidente aéreo en Colombia: cayó avioneta ambulancia en Vaupés; todos los tripulantes murieron
La aeronave pertenecía a la empresa SAE Ambulancias. Esto es lo que se sabe al respecto.
Hombre abusó de su sobrina cerca de un cementerio de Vaupés
Los vejámenes contra la menor iniciaron cuando tenía apenas 8 años. El sujeto capturado fue enviado a prisión a pesar de no aceptar cargos por estos reprochables hechos contra su sobrina.
Avioneta desaparecida en el Guaviare: ¿en dónde se concentra la búsqueda de los 7 ocupantes?
En la avioneta desaparecida en el Guaviare iban cuatro miembros de una misma familia, dos de ellos menores de edad. Autoridades y habitantes de la zona han reforzado la búsqueda. El aparato reportó fallas en el motor.
Mamá de un soldado viajó 1.500 kilómetros para verlo en el lugar de la selva donde patrulla
Tilsia García, mamá de un soldado que presta su servicio en el raudal del Jirijirimo, en el Vaupés, viajó por primera vez en helicóptero y atravesó un río caudaloso para darle el abrazo con el que soñaba hace seis meses.
Tragedia en Vaupés: cuatro personas murieron tras accidente de avioneta
El siniestro ocurrió cerca de Piracuara. La aeronave y los cuerpos fueron encontrados tras varias horas de búsqueda.