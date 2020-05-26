Publicidad

Noticias Caracol  / Departamento de Vaupés

Departamento de Vaupés

Noticias del departamento de Vaupés.

  • Noticias Caracol (33).jpg
    Varios videos divulgados en redes sociales registraron los momentos posteriores a la caída. -
    Foto: Noticias Caracol
    COLOMBIA

    VIDEO | Así quedó avioneta ambulancia que se accidentó en Vaupés: se prendió fuego

    Varias personas que llegaron al punto captaron imágenes de la aeronave siniestrada, la cual cayó en medio de árboles y arroyos de agua.

  • Noticias Caracol (33).jpg
    El hecho dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.
    Foto: suministrado a Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Esta es la hipótesis del accidente aéreo en Vaupés que dejó 4 muertos: "Pierde el control"

    Tras el grave incidente acontecido en una comunidad indígena del Vaupés, las autoridades dieron a conocer el primer reporte preliminar del caso. Por ahora se adelantan labores para recuperar los cuerpos de las víctimas.

  • Noticias Caracol (31).jpg
    La Aeronáutica Civil se pronunció. -
    Foto: Dirección Nacional de Bomberos
    COLOMBIA

    Accidente aéreo en Colombia: cayó avioneta ambulancia en Vaupés; todos los tripulantes murieron

    La aeronave pertenecía a la empresa SAE Ambulancias. Esto es lo que se sabe al respecto.

  • Sujeto abusó de su sobrina en Vaupés
    El sujeto fue capturado en una concurrida avenida del municipio de Carurú, en Vaupés.
    Fiscalía General de la Nación
    COLOMBIA

    Hombre abusó de su sobrina cerca de un cementerio de Vaupés

    Los vejámenes contra la menor iniciaron cuando tenía apenas 8 años. El sujeto capturado fue enviado a prisión a pesar de no aceptar cargos por estos reprochables hechos contra su sobrina.

  • Así avanza la búsqueda de avioneta desaparecida en el Guaviare: llevaba 7 ocupantes
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Avioneta desaparecida en el Guaviare: ¿en dónde se concentra la búsqueda de los 7 ocupantes?

    En la avioneta desaparecida en el Guaviare iban cuatro miembros de una misma familia, dos de ellos menores de edad. Autoridades y habitantes de la zona han reforzado la búsqueda. El aparato reportó fallas en el motor.

  • Mamá de solado viajó 1.500 kilómetros hasta la selva donde patrulla para abrazarlo
    COLOMBIA

    Mamá de un soldado viajó 1.500 kilómetros para verlo en el lugar de la selva donde patrulla

    Tilsia García, mamá de un soldado que presta su servicio en el raudal del Jirijirimo, en el Vaupés, viajó por primera vez en helicóptero y atravesó un río caudaloso para darle el abrazo con el que soñaba hace seis meses.

  • Tragedia en Vaupés, cuatro personas murieron tras accidente de avioneta
    COLOMBIA

    Tragedia en Vaupés: cuatro personas murieron tras accidente de avioneta

    El siniestro ocurrió cerca de Piracuara. La aeronave y los cuerpos fueron encontrados tras varias horas de búsqueda.