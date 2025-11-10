Confirman muerte de 4 pasajeros de avioneta accidentada en Vaupés: "Totalmente incinerada"

La Aeronáutica Civil dio a conocer nuevos detalles del accidente de una avioneta que se presentó este lunes 10 de noviembre en el departamento de Vaupés. Dicha aeronave, la cual transportaba a tres funcionarios de la Registraduría que se encontraban haciendo las respectivas inscripciones ciudadanas para votaciones en diferentes municipios del teritorio, quedó totalmente incinerada.

Según el más reciente reporte, se conoció que dicha aeronave perdió contacto tras solo dos minutos del despegue, desembocando en tan fatal desenlace. "La Aerocivil lamenta confirmar que, como resultado de las operaciones de Búsqueda y Rescate SAR, la HK-641 fue localizada y la información preliminar en el sitio del accidente indica que la aeronave se encuentra totalmente incinerada; se presume que no hay sobrevivientes entre los cuatro (4) ocupantes a bordo", explicó la entidad.



Quiénes son los funcionarios fallecidos tras accidente de avioneta en Vaupés

El accidente involucró la avioneta HK 641 de la empresa Nativa Air, la cual realizaba la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. Al respecto, la Registraduría Nacional se pronunció a través de su cuenta de X: "Lamentamos el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú".

Por su parte, la coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, Tatiana Morales, señaló de manera preliminar que aún no se cuenta información clara sobre las causas del accidente. "Al finalizar el consejo extraordinario de Gestión del riesgo lamentamos informar a la ciudadanía que en el departamento del Vaupés, una aeronave monomotor de la empresa Nativa Air con la matrícula HK641 se precipitó a tierra minutos después de despegar del área no municipalizada de Bocoa. A bordo viajaban tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes adelantaban labores propias de su cargo. Por ahora desconocemos las causas del siniestro y el estado de los ocupantes. Las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro adelantan en este momento las investigaciones correspondientes", explicó.



Registraduría se pronuncia tras muerte de funcionarios en accidente aéreo en Vaupés

Al respecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un comunicado lamentando lo ocurrido. En él, explicó que los funcionarios se encontraban cumpliendo con sus respectivas labores cuando se registraron los hechos. “Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos", dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.



Por el momento, las autoridades se encuentran en el punto de los hechos, investigando las circunstancias de lo acontecido y, así mismo, estableciendo una hipótesis que pueda explicar cómo se presentó tan extraño incidente a tan poco tiempo de haberse hecho el respectivo despegue.



