Reportan grave accidente de avioneta tripulada por funcionarios de la Registraduría en Vaupés

La Registraduría Nacional del Estado Civil notificó el grave accidente de una avioneta en el departamento de Vaupés durante la jornada de este lunes 10 de noviembre. En la aeronave, según se informó de manera preliminar, se movilizaban tres funcionarios de la entidad identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes. Por el momento se desconoce la situación de las víctimas.

El vuelo afectado fue el de la avioneta HK 641 de Nativa Air y cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. Según se conoció, esta nave movilizaba a los trabajadores de la Registraduría con el fin de adelantar las respectivas labores durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de los municipios de la zona. Por el momento se desconocen las causas de lo sucedido.

"Lamentamos el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú", escribió la entidad desde su cuenta de X.



Al respecto se pronunció la coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, Tatiana Morales, quien preliminarmente informó que actualmente se desconocen las causas del grave accidente y el estado de quienes tripulaban el vehículo.



"Al finalizar el consejo extraordinario de Gestión del riesgo lamentamos informar a la ciudadanía que en el departamento del Vaupés, una aeronave monomotor de la empresa Nativa Air con la matrícula HK641 se precipitó a tierra minutos después de despegar del área no municipalizada de Bocoa. A bordo viajaban tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes adelantaban labores propias de su cargo. Por ahora desconocemos las causas del siniestro y el estado de los ocupantes. Las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro adelantan en este momento las investigaciones correspondientes", dijo la funcionaria.

Noticia en desarrollo...