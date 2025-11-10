En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan grave accidente de avioneta tripulada por funcionarios de la Registraduría en Vaupés

Reportan grave accidente de avioneta tripulada por funcionarios de la Registraduría en Vaupés

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de lo ocurrido. Esto es lo que se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de nov, 2025
Accidente de avioneta en Vaupés
Cuatro trabajadores de la Registraduría viajaban en la aeronave. -
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

